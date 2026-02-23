Sáenz desafió a Cristina y reclamó "elecciones libres" en el PJ: "No sigan destruyendo el peronismo"

La escena política nacional asiste a un nuevo capítulo de tensión interna dentro de las estructuras del peronismo. El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, ha lanzado una fuerte ofensiva dialéctica contra la actual titular del Partido Justicialista (PJ) y expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. A través de un posicionamiento público contundente, el mandatario salteño exigió la realización de "elecciones libres" dentro del espacio, en un llamado directo a restaurar la "democracia" interna y detener lo que calificó como un proceso de destrucción del movimiento.

El reclamo de Sáenz no solo apunta a la figura de la exmandataria, sino que se extiende hacia la conducción de su hijo, Máximo Kirchner, actual autoridad del PJ bonaerense. El gobernador denunció una metodología de construcción política centralista, donde las decisiones estratégicas y las autoridades partidarias de distritos como Jujuy y Salta son resueltas de manera unilateral desde Buenos Aires.

La denuncia de una "Pyme Familiar"

En sus declaraciones, Gustavo Sáenz utilizó términos sumamente críticos para describir la dinámica actual de la conducción nacional. Se refirió a la estructura liderada por la expresidenta, su hijo y su entorno cercano como una "pyme familiar" que persiste en decidir "a dedo" los destinos de las sedes provinciales. Esta metodología, según el gobernador, ignora la voluntad de los afiliados locales y los resultados adversos de las últimas contiendas electorales.

Los puntos principales del cuestionamiento de Sáenz se resumen en:

Falta de institucionalidad: La denuncia de que las intervenciones partidarias, sanciones y expulsiones ahora se deciden mediante plataformas virtuales como Zoom.

Desconexión federal: La crítica a que las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy sean impuestas desde la Capital Federal sin consulta previa.

Reciclaje político: El mandatario aseguró que lo que la conducción denomina "renovación" es, en realidad, un simple reciclaje de los mismos dirigentes de siempre.

Crisis de representatividad: Sáenz cuestionó la legitimidad de Cristina Kirchner para decidir quién debe conducir el PJ en las provincias en lugar de permitir que los afiliados se expresen en las urnas.

El retorno al Partido de la Victoria

Uno de los momentos más incisivos del mensaje de Sáenz fue su exhortación a que la conducción nacional abandone el PJ y regrese a su estructura de origen: el Partido de la Victoria (PV). Para comprender la profundidad de este pedido, es necesario recordar que el PV fue fundado formalmente en el año 2003, coincidiendo con la elección de Néstor Kirchner como presidente.

El objetivo original de dicha fuerza fue agrupar a sectores políticos independientes que no formaban parte de la estructura tradicional del Partido Justicialista, pero que se sentían identificados con el liderazgo del matrimonio Kirchner. Con el tiempo, el PV se convirtió en una de las fuerzas centrales dentro de coaliciones como el Frente para la Victoria, manteniendo hasta hoy una presencia significativa en diversas provincias, especialmente en Salta.

Al pedirles que "vuelvan al Partido de la Victoria", Sáenz busca trazar una línea divisoria clara entre el peronismo tradicional y el kirchnerismo, instando a estos últimos a no seguir dañando la estructura histórica del Justicialismo nacional.

Un PJ en crisis de identidad

El cierre de la intervención de Sáenz dejó una sentencia que resuena en los pasillos del poder: "La Patria somos todos, pero el PJ son ellos". Esta frase resume el malestar de los gobernadores que sienten que el partido ha sido secuestrado por una élite que no refleja la diversidad territorial del movimiento.

El gobernador salteño subrayó que, a pesar de la "vergüenza que dieron en las últimas elecciones", la metodología de conducción no ha variado. El llamado a la democracia interna aparece entonces no solo como un reclamo administrativo, sino como una necesidad de supervivencia política ante un esquema que, según sus palabras, sigue privilegiando las decisiones de "sus amigos" por sobre la participación de las bases. En este escenario de fragmentación, la exigencia de elecciones libres y democráticas en el norte argentino se posiciona como el nuevo eje de conflicto que la conducción nacional del PJ deberá atender.

