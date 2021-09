Santiago Cafiero: "El peronismo debe recuperar las calles"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que el resultado electoral es reflejo de lo "mucho que la pandemia" de coronavirus "le hizo sufrir la gente", consideró "lógico" que ese malestar se haya visto reflejado en los votos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y reafirmó que el Gobierno nacional "está comprometido a escuchar el mensaje de las urnas".



"Vamos a escuchar el mensaje del domingo. Sabemos para qué nos votaron: para que generemos trabajo, y para mejorar la vida que teníamos y que queremos recuperar. Lo vamos a hacer independientemente del resultado electoral", aseveró Cafiero en declaraciones formuladas a Radio 10.



En ese marco, planteó que "las medidas de cuidado que desde el punto de vista de la pandemia sirvieron, desde el punto de vista electoral generaron un clima muy adverso".



En este marco, al referirse al avance opositor registrado en las urnas, Cafiero sostuvo que el Gobierno "está comprometido a escuchar el mensaje de las urnas".

"Se votó en pandemia y seguimos en pandemia. El Presidente (Alberto Fernández) tomó la decisión de cuidar a la gente y dijo en varias oportunidades que no le importaba perder votos por hacerlo".



Por otro lado, Cafiero señalo que el jefe de Estado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el FdT tienen el objetivo de "reactivar la economía", y que para ello tienen que "trabajar el doble para recuperar la confianza" de los ciudadanos en las elecciones generales del 14 de noviembre.

Luego, en declaraciones formuladas a la radio FM Urbana Play, el jefe de ministros aseguró que el Frente de Todos (FdT) sufrió "una derrota electoral pero está con las convicciones intactas" y señaló que, si hubieran hecho caso a "los encuestadores y no a los epidemiólogos, hoy la situación sería otra evidentemente".



"Tenemos que salir para adelante reactivando y vacunando; ése es el desafío y la meta que tenemos", sostuvo Cafiero.



Tras los resultados electorales del domingo en el marco de las PASO, el Presidente dio un discurso en el centro de campaña del FdT en el cual afirmó haber "escuchado el mensaje de las urnas".



En este sentido el jefe de Gabinete señaló que "nos parecía que lo principal era el mensaje del Presidente", para que "baje una línea clara".



"Sabemos que nos votaron para que generemos más trabajo y es una prioridad independiente al resultado electoral", remarcó.



Para Cafiero, el objetivo del Gobierno nacional ahora es "profundizar la reactivación económica y recuperar la rama productiva de la argentina".



Asimismo, aseguró que se verifica un repunte de la actividad industrial, y que el Ejecutivo "desplagará en los próximos meses esa agenda productiva que quedó inconclusa como producto de la pandemia" de coronavirus.



Por otro lado, Santiago Cafiero confirmó que "no están hoy discutiéndose" cambios en el gabinete como consecuencia del resultado que arrojaron las PASO.



"Nos votaron para resolver los problemas que dejó el gobierno anterior (el de Mauricio Macri) y hay que resolverlos. La inmensa mayoría de los argentinos no quiere volver para atrás. Tenemos una tarea militante por delante, que el peronismo sabe desarrollar. Que vayan y debatan; hay que debatir el modelo de país", concluyó.