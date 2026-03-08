Santilli reactiva su gira federal para blindar el apoyo de los gobernadores a las reformas de Milei

El gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa de fortalecimiento político tras los resultados obtenidos en las recientes sesiones extraordinarias, donde la administración logró la aprobación de la totalidad de sus proyectos presentados en el Congreso. Este éxito legislativo no fue casualidad, sino el fruto de una estrategia de articulación federal donde el apoyo de los gobernadores, a través de sus legisladores nacionales, resultó un pilar fundamental para los objetivos del oficialismo.

En este nuevo escenario, que marca el inicio del tercer año de mandato del Presidente, el Poder Ejecutivo busca profundizar el rumbo de su gestión. Para garantizar la viabilidad de los cambios proyectados, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará una intensa labor de campo para reforzar el mensaje presidencial y asegurar la cohesión política. Según trascendió, a partir del próximo 15 de marzo, el funcionario volverá a encabezar encuentros directos con los mandatarios provinciales. Desde el entorno del ministro indicaron que la prioridad es consolidar la agenda política, una tarea para la cual Santilli colaborará estrechamente en la planificación legislativa antes de iniciar su recorrida por el país.

La estrategia de la negociación federal

La táctica de Santilli representa una continuidad de la labor desarrollada durante los últimos meses, donde logró tejer vínculos con un amplio abanico de gobernadores, incluso con perfiles marcadamente opositores como el mandatario pampeano, Sergio Ziliotto. La estrategia del Ministerio del Interior es clara y consiste en mantener un canal de comunicación permanente y fluido con las provincias para garantizar un respaldo político sólido y, fundamentalmente, evitar cualquier tipo de tensión innecesaria que pueda obstaculizar el tratamiento de los proyectos clave en el Congreso de la Nación.

Esta nueva ronda de conversaciones retoma el trabajo iniciado a fines de 2025, periodo en el cual el ministro desplegó una agenda frenética. En aquel entonces, Santilli llevó adelante una veintena de reuniones en pocas semanas, combinando visitas a distintas provincias con encuentros de trabajo en la Casa Rosada. El objetivo central fue apuntalar el debate por el Presupuesto nacional y otras iniciativas de índole económica impulsadas por el Ejecutivo. Esta metodología de desembarco en distritos de diversos signos políticos fue vital para ampliar la base de sustento del Gobierno y demostrar una voluntad de diálogo que excedía los límites estrictos del oficialismo.

Un año de transformaciones profundas

El desafío para este ciclo lectivo legislativo es mayor, dado que el Presidente Milei ha anunciado la presentación de un paquete de 90 reformas. En la Casa Rosada aseguran que la lógica de negociación constante con los jefes provinciales seguirá siendo el eje central durante todo el año, permitiendo que la articulación con los gobernadores sea la base sobre la cual se apoyen estos cambios estructurales.

Como articulador, el ministro del Interior ha logrado reunir a un espectro diverso de dirigentes, incluyendo a aliados clave como Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Gustavo Sáenz de Salta, además de mantener un diálogo fluido con mandatarios peronistas no kirchneristas, tales como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. El oficialismo considera que ese vínculo directo con las provincias fue clave para destrabar negociaciones parlamentarias críticas y facilitar el avance de la agenda oficialista.

Reclamos provinciales y el equilibrio necesario

El éxito de estas negociaciones no se limita exclusivamente al plano legislativo, sino que implica una constante gestión de las demandas locales. Durante las reuniones, los gobernadores han puesto sobre la mesa temas críticos para sus jurisdicciones, tales como las exigencias sobre la reactivación de obras públicas, las preocupaciones vinculadas a la sostenibilidad de las cajas jubilatorias provinciales y el histórico debate sobre la distribución de recursos federales.

Desde Balcarce 50 reconocen que mantener este canal de diálogo abierto es el único camino para evitar conflictos con las provincias en momentos clave del calendario parlamentario. La nueva gira de Santilli, por lo tanto, no solo buscará sellar el apoyo para las futuras leyes de Milei, sino también actuar como un mediador ante las tensiones territoriales, garantizando que el rumbo económico y la ambiciosa agenda reformista cuenten con el consenso político necesario para avanzar definitivamente en el Congreso.