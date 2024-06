Se debate en comisión la Ley Bases: el Gobierno busca avanzar con un dictamen de mayoría

Tras un encuentro con los diputados dialoguistas, el Gobierno trabaja para encaminar las negociaciones por la Ley Bases y el Paquete Fiscal y busca un dictamen de mayoría que facilite el debate este jueves en la Cámara de Diputados.

Este martes se tratarán en comisión ambas iniciativas. El plenario de las comisiones de Legislación General, que encabeza el libertario Santiago Santurio, junto a Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, presididas por José Luis Espert y Jorge Mayoraz, se reunirá a partir de las 15 para tratar la Ley Bases. A las 18, será el turno de la ley de Paquete Fiscal.

Se espera un debate acotado, ya que la Cámara de Diputados es revisora en segunda instancia y solo podrá aceptar las modificaciones del Senado o insistir con su sanción original.

No se abrirá un debate con invitados en las comisiones y solo serán analizados los capítulos en particular. Los proyectos ya cuentan con la sanción en general por parte de cada cámara.

Los diputados dialoguistas buscan evitar la judicialización

Los diputados dialoguistas empezaron a construir mayorías a partir de aceptar los cambios que el Senado le hizo al proyecto de Ley Bases. De este modo, buscan evitar cualquier intento de judicialización de la norma.

Luego de una reunión del bloque y de realizar consultas con sectores jurídicos, Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto, anticipó que acompañarán los cambios realizados por los senadores en las privatizaciones, monotributo social, moratoria previsional y Régimen de Incentivo a las Grandes Fortunas (RIGI).

Los diputados liderados por Miguel Ángel Pichetto sostienen que durante la sesión del Senado, el presidente provisional del Cuerpo, Bartolomé Abdala, retiró del proyecto de ley Bases el capítulo referido al sistema previsional, donde se encontraba la moratoria, y del de privatizaciones, a las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y TV Pública.

Al retirar esos puntos, que nunca fueron tratados, ni votados en general o en particular, serían plausibles de reclamos judiciales por la interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional, en el capítulo referido a la sanción de las leyes. “No se puede insistir en un tema que no se trató ni en general, ni en particular en el Senado”, señaló Pichetto, acompañado por Margarita Stolbizer.

Los bloques dialoguistas insistirán con la sanción original de la ley de Medidas Fiscales, que contempla los cambios en los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. Sin embargo, la reversión de la cuarta categoría de Ganancias se presenta como un punto álgido de las negociaciones, ya que se trata de fondos coparticipables entre la Nación y las provincias.

Esa propuesta fue llevada a la reunión de los diputados con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, en el despacho del presidente de Diputados, Martín Menem.

De esa reunión, además del anfitrión, participaron Silvia Lospenatto y Silvana Giúdici (PRO); Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez y José Luis Espert (LLA); Oscar Zago (MID); Juan Manuel López (CC); Miguel Pichetto, Oscar Agost Carreño y Emilio Monzó (HCF); y Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Carla Carrizo y Pamela Verasay (UCR).

Esta construcción de mayorías terminará de cerrarse este martes al mediodía, cuando los bloques dialoguistas reciban a varios gobernadores, entre ellos, Martín Llaryora de Córdoba, y a los diez mandatarios enrolados en Juntos por el Cambio: Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Carlos Sadir de Jujuy, Leandro Zdero de Chaco, Jorge Macri de CABA, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Marcelo Orrego de San Juan, Claudio Poggi de San Luis, Ignacio Torres de Chubut y Alfredo Cornejo de Mendoza. Está en duda, por la desaparición de Loan, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

De allí se irán los diputados al plenario de comisiones en el edificio anexo de la Cámara y también tendrán las últimas comunicaciones con el Ejecutivo nacional y con La Libertad Avanza.