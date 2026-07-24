Se viene una megasesión en Diputados y apuran pliegos judiciales en el Senado

El Gobierno nacional prepara para agosto una ofensiva legislativa con dos frentes simultáneos. Por un lado, la Casa Rosada busca concentrar en una única sesión de la Cámara de Diputados el tratamiento de los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Por otro, el oficialismo apunta a que el Senado avance durante el mismo mes con los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña, además de otras postulaciones judiciales.

La estrategia del Ejecutivo es reunir en una misma jornada los dos proyectos económicos que considera centrales para el segundo semestre. La idea es llevarlos al recinto hacia fines de agosto, en línea con la lógica que suele aplicar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien evita abrir el recinto para discutir una única iniciativa y prefiere convocar cuando tiene asegurados los votos para aprobar un paquete más amplio.

En este caso, el objetivo oficial es que la sesión permita mostrar un bloque de reformas económicas con una narrativa común y con un peso político significativo.

El anuncio de la reforma del Banco Central

La Casa Rosada quiere que Javier Milei anuncie la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central durante la semana próxima, antes de que el proyecto sea remitido formalmente al Congreso.

En los despachos oficiales consideran que el formato más probable para la presentación será una cadena nacional, aunque la decisión definitiva dependerá del cierre técnico del texto y del esquema de comunicación que termine de ordenar el entorno presidencial.

En Balcarce 50 presentan la iniciativa como una de las principales banderas económicas del segundo semestre. El eje central de la modificación estará puesto en limitar el financiamiento directo e indirecto del BCRA al Tesoro, revisar los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades, y reforzar las garantías de independencia de la autoridad monetaria.

La intención del Ejecutivo es que el proyecto se convierta en una de las principales expresiones de la política económica del Gobierno y que pueda ser discutido junto con la nueva versión de Inocencia Fiscal.

Inocencia Fiscal y la búsqueda de fondos

El proyecto de Inocencia Fiscal apunta a fortalecer el denominado "tapón fiscal", reducir las posibilidades de que ARCA revise períodos anteriores de los contribuyentes que adhieran al régimen y ampliar los canales para que los fondos ingresen al sistema financiero y se canalicen hacia el mercado de capitales.

La Casa Rosada considera que la reforma del Banco Central y la nueva versión de Inocencia Fiscal pueden sostener una misma narrativa política. El oficialismo busca presentar ambas propuestas como parte de un esquema destinado a impedir que futuros gobiernos vuelvan a financiar el déficit mediante emisión y, al mismo tiempo, ofrecer mayores garantías para que los ahorros que permanecen fuera del sistema puedan formalizarse.

El objetivo político también se proyecta hacia el futuro. La intención es mostrar ambos textos como parte del paquete económico con el que Milei planea encarar la campaña de 2027.

En ese marco, los principales ejes del paquete económico son:

Limitar el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central.

Revisar los adelantos transitorios.

Revisar las transferencias de utilidades.

Reforzar la independencia de la autoridad monetaria.

Fortalecer el "tapón fiscal".

Reducir las posibilidades de revisión de períodos anteriores por parte de ARCA.

Facilitar el ingreso de fondos al sistema financiero.

Canalizar recursos hacia el mercado de capitales.

El Tratado de Patentes queda fuera

El Gobierno no prevé avanzar en el corto plazo con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT. La iniciativa ya se encuentra en el Congreso y cuenta con dictamen, pero no forma parte del temario prioritario que la mesa política busca reunir para la sesión prevista hacia fines de agosto.

La decisión muestra que el Ejecutivo busca concentrar sus esfuerzos legislativos en un conjunto acotado de proyectos. La prioridad está puesta en las dos reformas económicas que pretende llevar a Diputados y en los pliegos judiciales que el oficialismo intenta aprobar en el Senado.

La Cámara Federal porteña

El otro gran frente de la agenda oficial se encuentra en la Cámara alta. La mesa política del Gobierno asegura que buscará votar durante agosto los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital.

El paquete incluirá también otras designaciones de jueces, fiscales y defensores.

La Casa Rosada sostiene que ya existe un acuerdo para que ambas postulaciones sean aprobadas. Los expedientes tomaron estado parlamentario durante la última sesión del Senado y fueron girados a la Comisión de Acuerdos, que deberá completar el proceso de audiencias antes de habilitar el tratamiento en el recinto.

En Balcarce 50 siguen especialmente estos nombramientos por la relevancia del tribunal. La Cámara Federal porteña revisa procesamientos, sobreseimientos, faltas de mérito y otras resoluciones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py.

Sus decisiones tienen impacto en expedientes relacionados con:

Corrupción.

Delitos económicos.

Lavado de activos.

Crimen organizado.

Los expedientes que pasan por el tribunal

En el Gobierno reconocen que por la Cámara Federal porteña pasan causas particularmente sensibles para la administración libertaria. Entre ellas figuran la investigación por $LIBRA, el expediente por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y la situación judicial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, además de otros procesos de alto impacto político.

Por esa razón, el oficialismo observa con especial atención la futura composición del tribunal. Internamente, el Gobierno se entusiasma con la posibilidad de que la nueva integración pueda convertirse en un nuevo eje de presión frente a las decisiones de los jueces de primera instancia.

La Cámara Federal no puede impedir que los magistrados investiguen, pero sí tiene facultades para confirmar, revocar o modificar sus resoluciones y, de esa manera, determinar el rumbo de los expedientes cuando llegan en apelación. La composición del tribunal adquiere así una relevancia que excede una simple cobertura de vacantes. Para la Casa Rosada, se trata de avanzar sobre una estructura central de la Justicia federal.

Mahiques aceleró la cobertura de vacantes

El Gobierno convirtió la cobertura de vacantes judiciales en una de sus principales agendas después de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.

La nueva conducción aceleró el envío de candidatos al Senado, profundizó las negociaciones con los bloques dialoguistas y ya superó el centenar de designaciones entre jueces, fiscales y defensores.

Esa prioridad quedó expuesta durante la última sesión de la Cámara alta. Para la mesa política del Gobierno, el objetivo principal era aprobar la tanda de pliegos judiciales, una meta que finalmente recibió luz verde y que se impuso por encima de la necesidad de avanzar de inmediato con el paquete de propiedad privada.

La postergación de esta última iniciativa generó tensión con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Sin embargo, la Casa Rosada sostiene que el episodio no alteró el orden de urgencias que definió para su agenda legislativa.