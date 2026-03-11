Senado: haberes alcanzarán los 11,5 millones tras el nuevo acuerdo

La reciente actualización salarial pactada para los trabajadores del Poder Legislativo ha generado una consecuencia directa e inmediata en la estructura de ingresos de los senadores de la Nación Argentina. Debido al sistema de módulos vigente, el aumento del 11,9% acordado entre los gremios del sector y las autoridades parlamentarias no quedará circunscrito al personal administrativo y técnico, sino que se trasladará de forma automática a los haberes de los legisladores del Senado, elevándolos hasta una cifra cercana a los 11,5 millones de pesos brutos.

Este fenómeno responde a la arquitectura normativa establecida en abril de 2024, cuando se implementó un mecanismo que vincula intrínsecamente los ingresos de los senadores con la evolución salarial de los empleados legislativos. Mientras la opinión pública y diversos sectores analizan el impacto de este esquema, el Congreso de la Nación Argentina confirma la puesta en marcha de un cronograma de incrementos escalonados que abarca el semestre comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

El cronograma de la recomposición salarial

La suba del 11,9% no se aplicará de una sola vez, sino que se ha distribuido en seis tramos mensuales con el objetivo de ajustar los ingresos progresivamente. La resolución que oficializa este incremento cuenta con las firmas de las autoridades administrativas del Congreso, así como de destacados representantes de los gremios legislativos, entre ellos Alejandro Fitzgerald, Agustín Giustinian, Laura Oriolo, Adrián Pagán, Alejandro Santa, Norberto Di Próspero, Martín Roig y Claudio Britos. En cuanto a la aplicación del incremento, se determinó un 2% para diciembre de 2025, un 2,5% para enero de 2026, un 2,2% para febrero de 2026, un 2% para marzo de 2026, un 1,7% para abril de 2026 y, finalmente, un 1,5% para mayo de 2026.

Anatomía de los ingresos: el sistema de módulos

Para comprender por qué el aumento de los empleados impacta en los senadores, es preciso desglosar el mecanismo de cálculo utilizado en la Cámara Alta. Este sistema utiliza una unidad de medida denominada módulo, cuya sumatoria determina el haber total del legislador. El esquema actual se estructura mediante la suma de 2500 módulos vinculados directamente al salario de los trabajadores legislativos, a los que se añaden otros 1000 módulos en concepto de gastos de representación y 500 módulos destinados a la categoría de desarraigo, lo que totaliza una base de 4000 módulos. Adicionalmente, el sistema contempla la incorporación de una decimotercera percepción anual, diseñada específicamente para compensar el pago del aguinaldo, consolidando una estructura de ingresos que se ajusta de manera mecánica ante cada negociación colectiva del sector.

Una disparidad institucional con Diputados

Es fundamental precisar que este efecto multiplicador es exclusivo del ámbito del Senado. Los haberes de los integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina no se encuentran regidos por este sistema de módulos ni están atados a la suerte salarial de los trabajadores del Congreso. Por lo tanto, el aumento del 11,9% que percibirán los empleados legislativos no genera un impacto directo en los ingresos de los diputados, marcando una asimetría técnica y administrativa entre ambas cámaras del Poder Legislativo. Esta distinción subraya la particularidad del reglamento interno del Senado, que al mantener el mecanismo de vinculación automática, asegura que cualquier mejora lograda por los gremios sea trasladada proporcionalmente a la alta magistratura legislativa, consolidando los 11,5 millones de pesos brutos como el nuevo horizonte de haberes en la Cámara Alta para el cierre de este ciclo de ajuste.