Senadores pidieron que se preserve un monumento histórico

Encabezada por el presidente provisorio Oscar Vera, el Senado de Catamarca se reunió en su séptima sesión ordinaria en la que se aprobaron cuatro proyectos.

De acuerdo con el Orden del Día, el Pleno dio luz verde al proyecto de resolución autoría del senador José Luis Martínez a partir del cual se insta al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, determine el estado edilicio, repare, restaure y preserve el monumento histórico “Capilla Santa Rosa de Lima”, ubicada en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo.

“Pasó más de un siglo desde la construcción de un emblema cultural y religioso, el cual hoy se encuentra en estado de ruina” manifiesta parte de los fundamentos del Senador que además destaca que “el estado no puede ser ajeno a esta situación y conservación de nuestros monumentos, so pena de perder nuestra identidad y un importante monumento para el departamento Valle Viejo”.

Asimismo, el Legislador recordó que el mismo pedido realizó durante su mandato como diputado cuando estas necesidades y falencias estructurales ya eran manifiestas. “Hoy cuantos años más tarde, la situación edilicia y estructural del templo continúa en igual estado sin haber sido atendida esta necesidad por las autoridades municipales ni provinciales”, expresa el proyecto, además de agregar que actualmente el edificio “representa un peligro para transeúntes, personas y fieles que visitan el lugar”.

Piden edificios para escuelas secundarias del interior

A continuación, el Cuerpo acompañó al senador Ramón Edgardo Seco en el proyecto por el cual requiere al Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles y con la participación del Ministerio de Educación; se proceda con la construcción del edificio para el funcionamiento de la Escuela Secundaria de El Rodeo, departamento Ambato.

Según explicó el Senador, la mencionada unidad educativa inició en el año 1.972 formadora técnica y de oficios y tres años después como secundaria, con una antigüedad cercana al medio siglo; y con una matrícula promedio de 120 alumnos y 50 docentes, aproximadamente, funcionando actualmente; en el edificio de la Escuela Provincial Primaria "Mariscal Sucre"; que lo hace con jornada completa; finalizando su actividad en horas de la tarde lo que obliga a que el nivel secundario, lo haga en horario nocturno.

“Teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo en época invernal en la región; como así también la complejidad del funcionamiento de unidades educativas en un mismo edificio” manifestó el Senador ambateño.

Por otra parte, sobre tablas, el Senado también aprobó la iniciativa impulsada por la representante del departamento Santa Rosa Gabriela Ybáñez referida a solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, la construcción de un edificio para el funcionamiento de la Escuela Secundaria N° 87 en la localidad de San Pedro.

La mencionada unidad educativa; inició sus actividades el 9 de abril del año 2001, quien en la actualidad cuenta con una matrícula de 162 alumnos, y la misma funciona desde esa fecha en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 213 "Provincia de Salta"; quien lo hace con jornada extendida terminando sus actividades áulicas en horas de la tarde.

“Si bien hace veintiún años se encuentra en funcionamiento este nivel educativo, con una demanda cada vez mayor de alumnos, donde asisten estudiantes de la mencionada localidad, de otras localidades y parajes vecinos; la escuela aún no cuenta con un espacio propio, por lo que presenta un gran problema” manifestó la Senadora tras aclarar que este pedido también surge de la comunidad educativa, principalmente de las autoridades de la Institución y de los padres de los alumnos concurrentes.



Jornada Nacional de Ovinos Raza Criolla Argentina

El Senado también aprobó el proyecto de la senadora Érica Inga, mediante el cual se declaró de Interés Parlamentario la “2'' Jornada Nacional de Ovinos Raza Criolla Argentina” a desarrollarse en el departamento Santa María, los días 1 y 2 de julio de 2022, organizada por el productor Rogelio Allignani.

Uno de los objetivos de la Jornada es lograr la conformación de la asociación argentina de criadores de oveja criolla que avale o certifique la permanencia de estos animales a una agrupación racial, poniéndolos en valor, así como lograr su reconocimiento como tal para la sociedad rural argentina.



Homenajes

Al momento de los homenajes, la flamante senadora por la Capital, Susana Díaz, hizo uso de la palabra para rendir homenaje a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, por cumplir el próximo 5 de julio su aniversario N°339. “Esta ciudad guarda en sí, para aquellos que recorremos a diario sus espacios, momentos y valores que ninguna otra ciudad podría guardar y ese sentimiento forma parte de nuestro amor y respeto por lo que construimos como sociedad”, dijo la Legisladora.



El senador José Luis Martínez, por su parte, hizo alusión, a la figura de Juan Domingo Perón, al cumplirse este primero de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento. “El creador y el motivador de uno de los movimientos sociales y políticos más importantes de Latinoamérica y el mundo”, definió el senador por Valle viejo al referirse a quien fuera dos veces presidente de la Nación.

Al tomar la palabra, el senador Ramón Edgardo Seco homenajeó a las y los empleados legislativos, al celebrarse el próximo 6 de julio su día. “Todos sabemos, conocemos y valoramos el compromiso que esta tarea implica; una labor imprescindible en el funcionamiento de nuestro poder legislativo”, remarcó el senador por Ambato.