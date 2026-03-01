Catamarca celebra la liberación de Nahuel Gallo: un triunfo de la persistencia institucional

La provincia de Catamarca vive hoy una jornada de profunda emoción y alivio institucional. Tras haber permanecido 448 días en situación de detención ilegal, el gendarme catamarqueño Nahuel Agustín Gallo ha sido finalmente puesto en libertad. La noticia marca el cierre de un capítulo angustiante para la provincia y, especialmente, para su entorno íntimo. Según la información oficial confirmada recientemente, el efectivo ya se encuentra volando hacia suelo argentino para concretar el tan esperado reencuentro con sus seres queridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este desenlace no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso en el que el Gobierno de Catamarca, bajo la conducción del licenciado Raúl Jalil, mantuvo un rol activo y protagónico. Desde el momento en que se produjo la captura del Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, el Ejecutivo provincial sostuvo un permanente pedido de liberación, transformando un reclamo familiar en una causa de Estado. El compromiso del mandatario provincial quedó sellado con su decisión de viajar personalmente junto a la familia de Gallo hacia la capital del país, donde oficiará de receptor del gendarme tras su largo cautiverio.

Estrategia diplomática y nexos con la Cancillería

La liberación de Nahuel Gallo fue el resultado de una ingeniería política que utilizó todas las herramientas diplomáticas disponibles. La gestión del gobernador Jalil no se limitó a la expresión de deseos, sino que articuló acciones concretas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Para ello, se mantuvieron contactos constantes y de alto nivel técnico y político con las autoridades nacionales.

Desde el inicio de la detención ilegal, el equipo de gobierno catamarqueño trabajó en las siguientes líneas de acción:

Coordinación con Cancillería: Se mantuvieron contactos permanentes con el excanciller Gerardo Werthein y el actual titular de la cartera, Pablo Quirno , para actuar mediante diversas herramientas diplomáticas y legales.

Se mantuvieron contactos permanentes con el excanciller y el actual titular de la cartera, , para actuar mediante diversas herramientas diplomáticas y legales. Visibilización Internacional: Se enviaron comunicaciones a organismos internacionales con el fin de promover acciones que permitieran destrabar la situación procesal de Gallo.

Se enviaron comunicaciones a con el fin de promover acciones que permitieran destrabar la situación procesal de Gallo. Diplomacia Humanitaria: A través de los canales oficiales del Gobierno de Catamarca, se envió una carta al Papa León XIV, solicitando su intervención humanitaria dada la complejidad del caso.

El encuentro con el presidente y el acompañamiento familiar

Un punto de inflexión en la visibilidad del caso ocurrió en diciembre de 2024. En aquella oportunidad, el gobernador Raúl Jalil posibilitó un encuentro fundamental entre la familia de Gallo y el presidente de la Nación, Javier Milei. La reunión se llevó a cabo en un hotel céntrico de la provincia de Tucumán, brindando un espacio de cercanía institucional donde los familiares directos pudieron expresar personalmente al jefe de Estado su profunda preocupación por la detención ilegal del Cabo Primero.

Durante los 448 días que duró la privación de la libertad, la gestión provincial mantuvo un vínculo estrecho y humano con la madre del gendarme, Griselda Heredia. El contacto permanente con Heredia permitió al Gobierno conocer de primera mano las necesidades de la familia y ajustar las estrategias de presión diplomática según el estado de la causa en el exterior.

Palabras de alivio y el operativo de retorno

Al confirmarse la liberación, el gobernador Raúl Jalil expresó el sentimiento general de la provincia: "La liberación del catamarqueño Nahuel Gallo nos llena de alegría y alivio. Después de tantos meses de incertidumbre, saber que vuelve a la Argentina y que podrá reencontrarse con su familia es una noticia profundamente esperada", manifestó el mandatario, quien además extendió un agradecimiento a todos los actores que hicieron posible este paso hacia la libertad.

Sin embargo, el trabajo logístico no concluye con la llegada de Gallo a Buenos Aires. Jalil ratificó que el Estado provincial continuará brindando soporte: "Seguimos acompañando a sus seres queridos y vamos a poner todos los equipos necesarios a disposición para que su regreso a Catamarca se realice de la mejor manera", concluyó. De esta forma, Catamarca cierra una de las gestiones diplomáticas más complejas de su historia reciente, reafirmando el compromiso con la integridad de sus ciudadanos y el éxito de la cooperación institucional.