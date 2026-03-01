El Gobierno celebra el éxito de la gestión para liberar al gendarme Nahuel Gallo

Tras un periodo que marcó profundamente la agenda de seguridad y relaciones exteriores del país, el Gobierno celebró la liberación del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo. El cabo primero recupera su libertad definitiva luego de haber permanecido un total de 448 días encarcelado en territorio venezolano, una cifra que refleja la magnitud de la crisis humanitaria y política que debió atravesar. La última vez que el efectivo había sido visto en libertad fue en diciembre de 2024, momento desde el cual se perdió contacto directo y se iniciaron las denuncias internacionales por su situación procesal.

Desde el Poder Ejecutivo se confirmó oficialmente que Gallo estará pronto en Argentina y reunido con su familia, marcando el éxito de las gestiones diplomáticas realizadas para lograr su salida de prisión. El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, expresó la relevancia de este desenlace a través de sus redes sociales, calificando la situación como un secuestro de más de un año y celebrando que, finalmente, el gendarme ya se encuentra en camino de regreso a casa para poner fin a la angustia de sus seres queridos.

La red de presión internacional y el rol estratégico de la Cancillería

La resolución de este conflicto no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una estrategia de pinzas ejecutada desde el Palacio San Martín con el respaldo de diversos actores globales. El representante de la Cancillería, Pablo Quirno, reconoció públicamente el trabajo y las gestiones de los países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación. Para el Gobierno, la articulación con potencias occidentales y organismos civiles fue el motor que permitió destrabar la situación del gendarme argentino.

Dentro de los actores clave mencionados por la cartera de Relaciones Exteriores, se destacó especialmente el apoyo del gobierno de la República Italiana y las gestiones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, Quirno resaltó la labor técnica y jurídica de la organización no gubernamental Foro Penal, afirmando que su trabajo en la defensa de los derechos humanos resultó fundamental para este proceso. El canciller también extendió el reconocimiento a todas aquellas personas e instituciones que colaboraron desde el anonimato para concretar esta deseada liberación, una postura que fue compartida por la senadora Patricia Bullrich, quien definió el regreso de Gallo como una victoria de todos los que lucharon por su libertad en cada una de sus formas.

La sorpresiva logística de la AFA y la confirmación de libertad

Uno de los elementos más distintivos de este operativo fue la participación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que operó como soporte logístico directo para el traslado de Gallo hacia el país. La noticia se hizo pública de manera sorpresiva cuando la entidad deportiva difundió una fotografía donde se observa al gendarme junto a una aeronave. En la imagen, Gallo aparece acompañado por el prosecretario de la entidad, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo, Fernando Isla Casares, evidenciando que la fase de repatriación ya estaba en curso.

Poco después de que la AFA diera la primicia visual del operativo, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, utilizó sus canales oficiales para confirmar la noticia de manera definitiva. Romero calificó formalmente a Nahuel Agustín Gallo como un preso político liberado, validando así las denuncias que durante más de un año sostuvieron los organismos de derechos humanos. Con este respaldo, el Gobierno nacional da por finalizada la fase de negociación y se prepara para recibir al efectivo en suelo argentino en las próximas horas, cerrando un capítulo de 448 días de incertidumbre y lucha diplomática coordinada.