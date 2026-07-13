La ampliación de la red cloacal avanza en Valle Viejo con cinco frentes de obra

La ampliación de la red cloacal en Valle Viejo continúa avanzando con la ejecución de nuevos frentes de obra distribuidos en diferentes barrios del departamento, en el marco del plan de infraestructura sanitaria que tiene como objetivo ampliar la cobertura del servicio y mejorar las condiciones de saneamiento para cientos de familias.

La nueva etapa del proyecto contempla intervenciones simultáneas en distintos puntos estratégicos del departamento, permitiendo que varios equipos trabajen al mismo tiempo para avanzar en la extensión de la red cloacal.

Con esta modalidad, la ejecución de la obra se desarrolla de manera paralela sobre diversas calles, consolidando una nueva fase de un proyecto destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria mediante la incorporación de nuevos tramos de la red.

Los sectores donde se ejecutan los trabajos

Durante esta etapa, las tareas se concentran en diferentes sectores de Valle Viejo, donde fueron definidos cinco frentes de obra. Uno de ellos se desarrolla sobre la calle José Espeche, en el tramo comprendido entre la Avenida Coronel Felipe Varela y las calles internas del sector.

A su vez, un segundo frente abarca la continuidad de esa misma arteria junto con las calles transversales del barrio, ampliando el alcance de las intervenciones previstas para esa zona.

De manera simultánea, otro equipo trabaja sobre la calle Manuel Navarro, en el lateral oeste de la Plaza Santa Rosa, donde se ejecuta un nuevo tramo de la red cloacal. Las tareas también se extienden hacia la calle 17 de Agosto, específicamente en su conexión con la Ruta Nacional Nº 33 y la calle Luis Medina, incorporando un nuevo sector al desarrollo de la obra.

Finalmente, un quinto frente avanza sobre la calle Eusebio Rubio, desde la Avenida Coronel Felipe Varela hasta su conexión con los sectores internos del barrio, completando así el conjunto de intervenciones previstas para esta etapa del proyecto.

Las tareas previstas en la obra

Los trabajos contemplan la ejecución integral de nuevos tramos de la red mediante la instalación de la infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema cloacal.

Entre las principales tareas previstas se encuentra la colocación de cañerías de PVC de distintos diámetros, adaptadas a las necesidades de cada sector donde se ejecutan las intervenciones. Asimismo, el proyecto incluye la construcción de bocas de registro, indispensables para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la red.

Junto con estas tareas principales también se llevan adelante distintas obras complementarias, destinadas a restituir las condiciones de circulación en las áreas intervenidas una vez finalizadas las excavaciones.

Estas acciones comprenden trabajos de:

Colocación de cañerías de PVC de distintos diámetros.

Construcción de bocas de registro.

Obras complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.

Bacheo de asfalto.

Reconstrucción de tapas de hormigón en los sectores intervenidos.

La ejecución conjunta de estas tareas forma parte del proceso de ampliación de la infraestructura sanitaria previsto para el departamento.

Horarios de trabajo y circulación

Las labores se desarrollarán de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas, exclusivamente en los sectores donde permanezcan activos los distintos frentes de obra.

Durante ese período podrán registrarse intervenciones sobre la calzada en las calles alcanzadas por el proyecto, debido al desarrollo de las tareas correspondientes a cada etapa de la obra. Desde la organización de los trabajos se informó que, una vez finalizada la jornada laboral, la circulación podrá realizarse con normalidad en las calles que se encuentren habilitadas, permitiendo el tránsito habitual fuera del horario de ejecución de las obras.

Recomendaciones para los vecinos

Desde el Municipio solicitaron la colaboración de los vecinos mientras continúan los trabajos de ampliación de la red cloacal.

En ese sentido, recomendaron respetar la señalización preventiva instalada en los sectores intervenidos y seguir las indicaciones del personal afectado a la obra, con el propósito de resguardar la seguridad de quienes circulan por la zona y facilitar el normal desarrollo de las tareas.

El cumplimiento de estas recomendaciones busca garantizar que las intervenciones puedan ejecutarse de acuerdo con la planificación establecida para cada uno de los frentes de obra.

El Municipio también recordó que los vecinos que detecten inconvenientes relacionados con la ejecución de la obra cloacal cuentan con un canal de comunicación habilitado para realizar consultas, presentar reclamos o informar cualquier situación vinculada con los trabajos.

Para ese fin se encuentra disponible la línea telefónica: