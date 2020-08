Solidaridad con Arévalo y pedido de restauración del diálogo

La Agrupación "Azul y Blanca" de la CGT Regional Catamarca se solidariza con el compañero Walter Arévalo por su injusta detención y solicita su inmediata liberación, instando a retomar las vías del diálogo y el consenso para superar las actuales diferencias entre los compañeros trabajadores y autoridades municipales.

“La Libertad y la Igualdad, distintivas de la democracia, son impuestas por la rebelión de los excluidos, para ser reconstruidas por los mismos ciudadanos, en un proceso que no tiene fin”, supo decir el francés Etienne Balibar.

Este pensamiento coincide con el concepto peronista de la Comunidad Organizada y del sostenimiento de sus organizaciones libres, activas y politizadas, para que ellas generen conciencia en torno a la estrecha vinculación que hay entre las políticas públicas y los intereses que representa el gobierno de turno.

Y en Catamarca, el pueblo ha repetido su adhesión a un gobierno peronista, que -desde el 17 de octubre de 1945- tiene a la movilización popular, como su legado fundacional, que la clase obrera -en particular- ha adoptdado como el factor decisivo para frenar la voracidad de los poderosos.

Si se debiera identificar una herencia imperecedera del peronismo, esa es la cultura política que Perón consolidó en los argentinos con el ejercicio sistemático de la movilización popular. Por eso no se concibe que en una gestión peronista existan presos y/o detenidos por levantar las reivincicaciones de los más humildes y de los que más necesitan.

Rechazando siempre la violencia, pero sosteniendo la legitimidad de los reclamos sindicales y sus diferentes formas de expresión, exhortamos al rencausamiento de las relaciones entre trabajadores y autoridades municipales, en el marco de la coherencia cívica y debito respeto entre las partes.