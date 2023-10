Suspendieron la cumbre del PRO para debatir un apoyo a Milei

“No se pusieron de acuerdo para definir un candidato a presidente, difícil que se pongan de acuerdo en una postura sobre Milei o Massa”, dice, con tono irónico, un dirigente de larga data en el PRO. Este miércoles, la cúpula del partido tenía previsto reunirse por primera vez desde la derrota nacional, pero tras la cumbre previa entre el expresidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO Patricia Bullrich se habría resuelto dejar en stand-by el encuentro con los referentes del partidos opositor por la falta de acuerdos internos.

”Coordinar agendas es complejo y todavía faltan cosas que charlar en cada uno de los sectores”, le confió a TN una fuente al tanto de las negociaciones frenéticas que se llevan a cabo entre las diferentes terminales de la fuerza. El PRO llega con más fisuras que antes de las PASO y con dificultades para tomar una posición frente al balotaje. Con JxC en crisis y en proceso de reconfiguración, el macrismo, sin embargo, podría intentar avanzar más abiertamente en conversaciones con el libertario.

Tras la imprevista reunión mano a mano entre Macri y Bullrich se decidió posponer la cumbre del PRO que estaba prevista para hoy a las 11 en la sede partidaria en Balcarce 412. Allí estaban convocados Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Néstor Grindetti, entre otros dirigentes.

Hasta este miércoles, la única coincidencia entre los principales referentes partidarios parecía ser que “el límite es el kirchnerismo”, es decir, no apoyar a Massa camino al balotaje, postura que trasmiten incluso entre aquellos dirigentes que se han mostrado más moderados y dialoguistas y fueron más vapuleados durante la campaña por Milei, como Larreta.

De hecho, en las últimas horas, el propio jefe de Gobierno porteño dejó en claro que no respaldaría a Milei, que lo insultó públicamente, pero afirmó también: “No le daría la mano al kirchnerismo y Massa es el kirchnerismo. Es ministro de Economía de un gobierno kirchnerista, fue presidente de Diputados, en la lista está Máximo Kirchner… yo no coincido en los valores y en la visión, no puedo acompañarlos”.

Pero, como se dijo, tampoco existe un consenso interno para avanzar en un llamado a votar a Milei, ni mucho menos en negociar espacios para la conformación de un eventual gobierno con el libertario como presidente.

Así, por ejemplo, cerca de Vidal aseguran que la exgobernadora bonaerense y actual diputada cree que el PRO y JxC deberían mantener una postura de oposición, ante cualquier gobierno que pueda ser electo el 19 de noviembre.

En el entorno de uno de los hombres que asistirán este miércoles a la cumbre del PRO, lo resumieron de esta forma: “Es imposible un respaldo a Massa, va en contra de la base electoral, y un acuerdo amplio con Milei no es imposible, pero es muy difícil siempre que el que se puso al frente de ese acuerdo es Macri. Y Macri es uno de los responsables de la derrota, no tiene legitimidad”.

En el entorno del expresidente aseguran que las conversaciones con Milei empezarán a darse, aunque no sea orgánicamente, entre los distintos dirigentes.

Patricia Bullrich no se ha pronunciado desde el domingo, cuando sobre el escenario de la sede de JxC, ya conocidos los resultados, dio un durísimo discurso que dejó en claro el rechazo a Massa y al Gobierno, y pareció un guiño a Milei de cara al balotaje.

Pero, aunque desde el sector que comanda Macri aseguran que la presidenta del PRO comparte la misma postura qué el, cerca de Bullrich dieron a entender que no olvidó el tono de campaña que mantuvo el libertario en su contra, que llegó a acusarla de poner bombas en jardines de infante y que involucró a su marido, ajeno a la política.