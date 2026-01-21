Tensión diplomática por Malvinas en Francia: un gesto del embajador argentino reavivó el reclamo soberano

Lo que estaba previsto como un acto habitual de la agenda diplomática derivó en un momento de tensión institucional en Francia. El embajador argentino en ese país, Ian Sielecki, fue invitado a exponer ante la Asamblea Nacional francesa sobre el crecimiento de las relaciones bilaterales entre Francia y la Argentina, pero su intervención estuvo a punto de suspenderse por la presencia de un mapa que señalaba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido.

El diplomático argentino se presentó ante los legisladores que integran la Comisión de Relaciones Exteriores para brindar un discurso en un contexto marcado por el fuerte rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Sin embargo, al comenzar su exposición, Sielecki advirtió un error en el mapa ubicado detrás suyo, que mostraba al archipiélago bajo soberanía británica.

"Lamentablemente debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país", expresó al iniciar su intervención.

"Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas como si fueran parte del Reino Unido. Esto supone un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa", agregó.

El embajador sostuvo que hacerlo implicaría legitimar "una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional".

Ante el planteo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores respondió que se trataba de un territorio en disputa y que no se había atribuido formalmente la soberanía en el mapa. No obstante, Sielecki insistió en su posición y reforzó su argumento con una comparación directa.

"Está señalado como Reino Unido. Ese es el punto. Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia. Estoy seguro de que mi colega ucraniano rechazaría eso de manera muy clara", afirmó.

Finalmente, el diplomático solicitó que el mapa fuera cubierto durante su exposición. La demanda fue aceptada y la sección en cuestión fue tapada con una nota adhesiva amarilla, lo que permitió el inicio formal de la sesión dedicada a la Argentina.

Cabe recordar que el archipiélago de las Islas Malvinas se encuentra a unos 600 kilómetros de la costa patagónica argentina y fue escenario de la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, conflicto que dejó un saldo de 649 muertos argentinos y 255 británicos en 74 días.

El reclamo argentino se encuentra respaldado por la resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas, que cumplió 60 años el pasado 16 de diciembre. En ella se reconoce la existencia de la "cuestión Malvinas" y se insta a ambas partes a encontrar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de la población del archipiélago.

En paralelo, el Gobierno nacional expresó recientemente su rechazo, a través de la Cancillería, a los desarrollos petroleros offshore en el Atlántico Sur impulsados por las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum, que avanzaron con la decisión final de inversión del proyecto Sea Lion.

El yacimiento se ubica a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y fue descubierto en 2010. Según las estimaciones difundidas, el área podría contener hasta 819 millones de barriles de petróleo. En ese marco, la firma israelí anunció una inversión de 1.170 millones de dólares para la primera etapa del desarrollo.

La plataforma petrolera marina se encuentra frente a las costas de la provincia de Santa Cruz, en línea con las ciudades de Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz.

"La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida 'Decisión Final de Inversión' anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina", señaló el comunicado oficial.

Desde la Cancillería también remarcaron que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a disputa de soberanía contradice lo establecido por la resolución 2065 de la ONU y otras normas concordantes, que reconocen la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.