Tenso debate entre los candidatos a diputados de la Ciudad de Buenos Aires

El primer debate televisivo de los principales candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires se desarrolló el miércoles por la noche, como parte del trayecto de los postulantes a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.



En el programa "A dos voces" del canal TN, los candidatos María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Frente de Todos), Javier Milei (Avanza Libertad) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda) realizaron un intercambio de propuestas, que se dividió en tres grandes bloques temáticos.

Esos bloques fueron "Calidad institucional, seguridad y justicia"; "Política sanitaria en pandemia" y "Economía educación y trabajo".

Palabras de Leandro Santoro

"Hablemos un poco de calidad institucional. Mirá lo que pasó la semana pasada. Se iba a votar la ley de etiquetado frontal y los diputados de JxC, en lugar de dar quórum para una ley que habían votado en el Senado, prefirieron generarle un daño político al gobierno".



"Si todos sabemos dónde se cometen los delitos, ¿por qué sigue pasando? Porque tenemos un problema en la conducción política de la Fuerza".

"Desde que el macrismo gobierna la Ciudad, todos los años faltan 20 mil vacantes. Y aunque parezca increíble, su insensibilidad es tan grande que llegaron a proponer el cierre de 14 escuelas nocturnas".



"¿Alguno recuerda alguna política pública durante la pandemia del jefe de gobierno? La respuesta es no. Mientras el gobierno nacional sí invirtió en la Ciudad".



“Recibimos un país sin Ministerio de Salud. Recuperamos el sistema sanitario, construimos 12 hospitales modulares en tiempo récord, aumentamos un 47% las camas de terapia intensiva. Hoy el 52% de la población ya tiene el esquema de vacunación completo”.

Las frases de María Eugenia Vidal

“El 12 de septiembre, 9 millones de personas nos dieron una tarea: construir una mayoría en el Congreso que le diga 'basta' al Gobierno”.



"Pelear contra los privilegios es pelear contra el sistema: es eliminar la jubilación de privilegio de la política, como lo hice en la Provincia. Es lograr que los barones del conurbano no puedan quedarse 25 años en el poder”.



"La principal política sanitaria del Gobierno nacional en pandemia fue la improvisación".

La participación de Myriam Bregman

"Se rodea de genocidas y dice que a los zurdos los van a correr", refiriéndose a Milei. "Cuando Milei habla contra la casta, lo hace para distraer, para encubrir al poder económico, porque es su empleado. Ninguna de las fuerzas acá presentes se quiere meter con los verdaderos dueños del país que se fugan la plata afuera".



"Seamos claros, la economía argentina tiene una soga al cuello que se llama FMI, deuda externa, fuga de capitales, servicios privatizados".

“Reducir la jornada laboral a 6 horas en grandes empresas podría crear 900.000 puestos".

El turno de Javier Milei

"Sí, grito mucho. Pero porque estoy cansado de la casta política. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política".

“Estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro. Si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo”.



"La República está quebrada y acabada".



"Todos ellos adhieren a una idea de 'donde hay una necesidad hay un derecho', pero las necesidades son infinitas y si crean un derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos y derivan en crisis fiscales".

Santoro y Vidal, frente a frente

El candidato del Frente de Todos decidió preguntarle a María Eugenia Vidal por la toma de deuda. "En los 4 años de nuestro gobierno tenemos que pagarle al Fondo 44.300 millones de dólares. Mi pregunta es muy sencilla, ¿cómo imaginaron que se pagaba esto?". A lo que la candidata de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal justificó que "para quién no tiene crédito, no hay deuda posible de pagar. Si hubiésemos ganado en 2019 hubiéramos tenido mejores plazos" de pago.



Santoro aseguró que en el Gobierno anterior "se fugaron un FMI y este Gobierno renegoció y ahorró 37 mil millones de dólares".



Vidal completó que "el problema de la deuda e inflación es un problema de todos, pero la responsabilidad de gobernar hasta 2023" es de la administración actual.



Luego, tuvieron otro cruce que tuvo que ver sobre el tuit del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que generó una polémica con el humorista Nik. Santoro dijo que "es una discusión que hay que dar adentro del espacio político" y reconoció que "estuvo muy mal". Pero recordó que Macri "escuchó (por espiar) a los hijos de Diego Santilli, tal como lo denunció Nancy Pazos, su mamá, y eso es más jodido que un tuit".



"Soy querellante porque fui víctima, pero no hay elementos que involucren a Macri", contestó Vidal en el mismo sentido de las escuchas.

Contrapunto entre Milei y Bregman

Primero el candidato de La Libertad Avanza intentó saludar a la candidata del Frente de Izquierda, pero ésta le negó el saludo. Luego, Bregman apuntó: "No soporta que sea candidata, él solo quiere gritar zurdos de mierda. Que deje de agredir y de decir la palabra 'falacia' que ya nos cansó a todos".



Y continuó en otro tramo del debate: "Este señor empezó a hacerse el educadito, pero en los actos nos dice zurdos de mierda, se junta con genocidas y nos quiere correr a todos".