Teresita Regalado asumió como ministra confirmando la reconfiguración en Minería

En el marco de una reconfiguración del área minera provincial, este miércoles por la mañana Teresita Regalado asumió formalmente como nueva ministra de Minería de Catamarca. El acto se llevó a cabo en la Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, quien tomó juramento a la flamante funcionaria, que hasta su designación se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Minero.

La asunción de Regalado se concretó en un contexto atravesado por debates políticos y por cambios estructurales en el esquema de conducción del sector minero, una de las actividades económicas más relevantes para la provincia. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la decisión responde a la necesidad de reorganizar un área estratégica, fortalecer su funcionamiento institucional y garantizar la continuidad de una política pública que combine desarrollo productivo, control estatal y cuidado ambiental.

El recambio en el Ministerio de Minería está directamente vinculado a modificaciones en la conducción de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una empresa clave para el desarrollo de la actividad minera en Catamarca. En ese marco, el ministro saliente Marcelo Murúa dejará la cartera para asumir como director de YMAD, mientras que Fernando Jalil volverá a ocupar la presidencia de la empresa, un rol que ya desempeñó en etapas anteriores.

Desde el Gobierno explicaron que estos movimientos forman parte de una reorganización integral del sector, orientada a alinear la gestión ministerial con la conducción de los principales organismos vinculados a la minería. El objetivo, indicaron, es optimizar los procesos de toma de decisiones, fortalecer los mecanismos de control y transparencia, y mejorar la articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

Hasta su reciente designación como ministra, Teresita Regalado cumplió funciones como secretaria de Desarrollo Minero, un cargo desde el cual mantuvo un vínculo permanente con proyectos productivos, inversiones en curso y programas destinados al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible de la actividad. Su trayectoria dentro del área es valorada por el Ejecutivo como un factor clave para asegurar continuidad en las políticas públicas y consolidar relaciones con los distintos actores del sector minero.

En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que uno de los principales desafíos de la nueva ministra será profundizar una agenda que promueva inversiones, pero bajo criterios de sustentabilidad ambiental, responsabilidad social y participación ciudadana. La minería representa uno de los pilares económicos de Catamarca y su conducción tiene un impacto directo tanto en el plano productivo como en el político y social.

Por su parte, Marcelo Murúa, quien deja el Ministerio de Minería tras más de cuatro años al frente del área, continuará vinculado al sector desde su nuevo rol como director de YMAD. Durante su gestión, estuvo al frente de negociaciones con empresas nacionales e internacionales, la puesta en marcha de proyectos estratégicos y la implementación de marcos regulatorios que generaron apoyos y cuestionamientos.

Tras asumir, Regalado agradeció la confianza del gobernador y ratificó la continuidad de la política minera provincial. "Los ejes de la gestión seguirán siendo la transparencia, el acceso público a la información, la participación ciudadana y una minería ambientalmente aceptable, donde los catamarqueños puedan decidir sobre la actividad", expresó.

Durante el acto, el gobernador Raúl Jalil realizó un balance de la política minera provincial, destacó la gestión saliente y delineó los principales desafíos del sector a futuro. En ese marco, subrayó que Catamarca cuenta actualmente con inversiones de más de 15 países, con capitales provenientes de Europa, Suiza, Estados Unidos, India y China, además de la participación de empresas como Glencore, Albemarle, YPF y empresarios locales.

La ceremonia contó con la presencia de familiares, legisladores provinciales, funcionarios del área minera, representantes de empresas y otras autoridades, en una señal del peso estratégico que el sector continúa teniendo en la agenda económica y política de la provincia.