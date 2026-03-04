Testigo clave contra el chavismo: el gendarme Nahuel Gallo declarará ante el juez Sebastián Ramos

En una resolución de alto impacto para la justicia universal y el derecho internacional, el juez federal Sebastián Ramos ha decidido citar a declarar en calidad de testigo a Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional. El magistrado, quien lidera el expediente radicado en Argentina sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, sostiene que el testimonio del gendarme resulta una pieza pertinente y útil para el avance de la causa. El trasfondo de esta citación reviste una gravedad institucional extrema, dado que el uniformado sobrevivió a una privación de la libertad que se extendió por 448 días en territorio venezolano, experiencia que le otorga una perspectiva única sobre los mecanismos operativos de las autoridades de ese país.

El aporte de Nahuel Gallo a la investigación federal

La convocatoria de Nahuel Gallo responde a un pedido expreso de la querella, el cual fue validado por el juez Ramos bajo la premisa de que el testigo posee un conocimiento directo y fáctico sobre los sucesos que se pesquisan en el juzgado. El objetivo primordial de la magistratura es recolectar pruebas que permitan confirmar si los hechos denunciados fueron efectivamente ejecutados por la propia estructura del Estado venezolano. En su argumentación, Ramos destacó que esta convocatoria se realiza a efectos de reforzar el plexo probatorio acumulado en relación a la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte de sus autoridades, permitiendo que el relato de Gallo se integre como una prueba de cargo fundamental en la reconstrucción de los delitos denunciados.

A través de esta declaración, la justicia busca profundizar en la comprensión de la estructura estatal venezolana y su responsabilidad en los crímenes pesquisados. El magistrado considera que la vivencia personal del gendarme durante sus más de catorce meses de cautiverio puede arrojar luz sobre las prácticas denunciadas, consolidando una base de evidencia sólida que permita avanzar en las responsabilidades penales correspondientes. De esta manera, el testimonio de Nahuel Gallo se transforma en un eslabón clave para validar judicialmente las denuncias sobre la vulneración de derechos esenciales en el país caribeño.

Evaluación interdisciplinaria y condiciones de salud

Dada la sensibilidad del caso y el impacto que el prolongado cautiverio pudo haber tenido en la integridad del testigo, el juez Sebastián Ramos ha procedido con una cautela técnica rigurosa. Antes de establecer una fecha y hora definitiva para la audiencia, el magistrado ha solicitado formalmente a la Gendarmería Nacional la intervención de un grupo interdisciplinario de la fuerza para que realice una evaluación exhaustiva sobre la situación actual de Nahuel Gallo. Este informe técnico es un requisito previo indispensable para asegurar que el acto procesal se realice respetando todas las garantías constitucionales y humanas.

El juzgado ha requerido que los profesionales de la fuerza determinen si el testigo se encuentra en condiciones psicofísicas de prestar declaración bajo juramento en los autos de la causa. Asimismo, en el caso de que el gendarme no pudiera comparecer de manera inmediata, el informe deberá precisar el tiempo estimado necesario para que esté en condiciones de hacerlo y bajo qué modalidad específica de declaración debería llevarse a cabo el procedimiento. Esta medida busca proteger la salud del uniformado y, al mismo tiempo, garantizar que su testimonio sea recolectado de la manera más efectiva y preservada posible.

El marco legal y el secreto profesional

Un aspecto jurídico fundamental que el juez Ramos ha puesto bajo análisis es el estatus de Nahuel Gallo como funcionario público y miembro de una fuerza de seguridad. El magistrado ha instruido específicamente que el informe de la Gendarmería detalle si el testigo está alcanzado por algún deber de abstención o por la obligación de guardar secreto, de acuerdo con lo que establece el artículo 244 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Esta verificación es crucial para evitar nulidades procesales y asegurar que el testimonio sea brindado dentro del marco legal vigente en la República Argentina.

En el caso de que existiera tal obligación legal por su rol institucional o por la naturaleza de las funciones que desempeñaba al momento de su detención, Nahuel Gallo deberá ser relevado formalmente de dicho deber de confidencialidad antes de su comparecencia ante el juez. Esta previsión judicial es esencial para que el gendarme pueda brindar un relato completo, veraz y sin restricciones sobre sus 448 días de detención, asegurando que la prueba recolectada sea inexpugnable ante posibles cuestionamientos legales de las defensas. Con este procedimiento, la justicia argentina busca consolidar una investigación sólida sobre la estructura del chavismo y la presunta comisión de delitos que atentan contra la humanidad.