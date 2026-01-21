"Trajimos la batalla de la libertad": Milei llegó a Davos y define su cercanía con Trump

El presidente Javier Milei arribó este lunes a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial, uno de los encuentros más influyentes del calendario global, donde confluyen jefes de Estado, líderes políticos, banqueros, empresarios y referentes del poder económico internacional. A su llegada, el mandatario dejó una definición que sintetiza el tono de su presencia en el evento: "Trajimos la batalla de la libertad".

La gira presidencial tiene una agenda intensa y estratégica. Milei participará de la reunión en la que se conformará el denominado Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de evitar nuevos conflictos en la Franja de Gaza. Además, mantendrá encuentros con CEO de bancos internacionales, inversores y empresarios, en un contexto marcado por la incertidumbre económica global y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Europa.

El jefe de Estado llegó a Davos acompañado por un núcleo central de su gabinete: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La presencia de estos funcionarios refleja el eje político y económico que el Gobierno busca proyectar en el escenario internacional.

Milei aterrizó primero en Zúrich y luego se trasladó a Davos en helicóptero, lo que le permitió arribar al destino final al menos un par de horas antes de lo previsto. Se trató de un traslado poco habitual, ya que el recorrido entre ambas ciudades suele realizarse por vía terrestre. El anticipo en la llegada le permitió cumplir con compromisos previos y ajustar su agenda en la antesala del Foro.

La primera imagen difundida desde Suiza mostró al Presidente sobre la nieve, vestido con un mameluco de YPF, junto a Karina Milei, Caputo, Quirno y Sturzenegger. La postal buscó reforzar un mensaje simbólico vinculado a la energía, la producción y la identidad económica del país, en uno de los foros más observados por los mercados internacionales.

Según la agenda oficial, Milei —uno de los jefes de Estado que mayor expectativa genera en el Foro, solo detrás de Donald Trump— mantendrá esta noche, hora local, un encuentro con Maurice Ostro, un filántropo y emprendedor británico con fuertes vínculos con el ex primer ministro Boris Johnson. Ostro es reconocido por su trabajo ecuménico y de diálogo entre comunidades cristianas y judías, una agenda interreligiosa que despierta particular interés en el mandatario argentino.

Este martes será el día central de la gira presidencial. Milei disertará durante 30 minutos en el Foro Económico Mundial, en una exposición que genera expectativa tanto por su contenido como por el contexto político. Antes de su intervención, en el mismo auditorio, hablará Donald Trump, quien desplegará una agenda enfocada en la crisis económica y política que atraviesan Estados Unidos y Europa.

Durante su discurso, el presidente argentino describirá su visión del escenario internacional, ratificará el alineamiento estratégico de la Argentina con Estados Unidos y realizará un balance del programa de ajuste económico implementado desde el inicio de su gestión. En particular, se espera que destaque los resultados en materia inflacionaria y fiscal.

Antes de subir al escenario del Foro, Milei mantendrá un saludo protocolar con Guy Parmelin, titular de la Confederación Suiza, y luego participará del "Country Strategy Dialogue on Argentina", un espacio destinado a analizar oportunidades de inversión y perspectivas económicas del país.

En ese marco, el mandatario detallará cómo funcionó el plan de ajuste que permitió llevar la inflación proyectada para 2025 a su nivel más bajo en ocho años, uno de los principales argumentos del Gobierno ante inversores y organismos internacionales.

En paralelo al discurso de Milei, Trump será anfitrión de dos reuniones sucesivas con mandatarios extranjeros y con influyentes banqueros, inversores y CEO de Estados Unidos, en una jornada que concentra gran parte de la atención política y económica del Foro.

