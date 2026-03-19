Transparencia y memoria: la SIDE desclasifica documentos clave de la década del 70

En un giro institucional de profunda relevancia histórica, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ha iniciado un proceso de apertura de su archivo documental vinculado a una de las épocas más complejas y dolorosas de la historia argentina. La medida se produce en un marco temporal de alta sensibilidad: a tan solo días de conmemorarse el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976. A través de un comunicado oficial, el organismo de inteligencia fundamentó esta decisión en la necesidad imperiosa de aportar "información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente", marcando así una postura proactiva del Estado en la gestión de su propia memoria documental.

Esta iniciativa no se limita a una entrega aislada de papeles, sino que forma parte de una política oficial que busca redefinir el vínculo entre el Sistema de Inteligencia Nacional y la sociedad civil. Desde la conducción de la SIDE han subrayado que el objetivo principal de este movimiento es mejorar el acceso a la información pública, transformando archivos que durante décadas permanecieron bajo estricto secreto en material de consulta abierta. Según indicaron desde la Secretaría, esta difusión progresiva pretende ser un "aporte significativo del Estado para la ciudadanía en general", permitiendo que la sociedad acceda a fuentes primarias sobre los acontecimientos que marcaron la década del 70.

Organización del material y acceso público

Para garantizar que la magnitud de la información no atente contra su utilidad, el organismo ha implementado un sistema de ordenamiento riguroso. Los archivos han sido estructurados siguiendo criterios de relevancia histórica e institucional, lo que facilita una aproximación sistemática a los contenidos. La intención declarada por la SIDE es que este ordenamiento permita un análisis profundo y técnico por parte de diversos actores sociales, desde investigadores académicos hasta ciudadanos interesados en el proceso histórico.

La estructura de esta primera entrega se caracteriza por los siguientes ejes organizativos:

Carpetas temáticas : El material ha sido dividido según áreas específicas de interés para permitir una búsqueda dirigida.

: El material ha sido dividido según áreas específicas de interés para permitir una búsqueda dirigida. Criterios de relevancia : La selección prioriza aquellos documentos que arrojan luz sobre el funcionamiento institucional durante el período abordado.

: La selección prioriza aquellos documentos que arrojan luz sobre el funcionamiento institucional durante el período abordado. Destinatarios específicos : Se busca que el material sea una herramienta de trabajo fundamental para historiadores, comunicadores y periodistas .

: Se busca que el material sea una herramienta de trabajo fundamental para . Difusión progresiva: El organismo aclaró que este es el inicio de un proceso sostenido de apertura documental.

Herramientas para la interpretación: la "Guía sobre la Desclasificación"

Comprendiendo que la lectura de documentos de inteligencia requiere de una formación específica debido a sus códigos, jergas y contextos de producción, la SIDE ha elaborado y publicado, en paralelo, una "Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos". Este documento técnico ha sido diseñado para acompañar la difusión inicial del material y funciona como una hoja de ruta para quienes se acerquen a los legajos.

El propósito de esta guía es aportar el contexto necesario y brindar herramientas de lectura críticas sobre el material difundido. El organismo considera que, sin una mediación pedagógica o técnica, la interpretación de los documentos históricos de inteligencia podría ser fragmentaria. De este modo, la guía se propone como un puente para que la información se convierta en conocimiento real, evitando que la apertura documental quede en un gesto simbólico y se transforme en un insumo práctico para la reconstrucción de la verdad histórica.

Un nuevo paradigma institucional

Más allá del valor intrínseco de cada folio desclasificado, la medida se inscribe en una estrategia de largo aliento para reforzar el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional. La SIDE ha manifestado que este tipo de acciones apunta a transparentar su relación con la comunidad, estableciendo que el acceso público a archivos de relevancia histórica es una obligación democrática.

La expectativa de la Secretaría es que este material resulte útil para desarticular visiones distorsionadas del pasado y que, a través del rigor de los documentos oficiales, se pueda construir una narrativa basada en evidencia. Al cumplirse medio siglo del quiebre institucional de 1976, la apertura de estos archivos se posiciona como una pieza clave en el rompecabezas de la historia contemporánea argentina, reafirmando que la custodia de la información secreta tiene un límite cuando se trata de la memoria colectiva de la nación.