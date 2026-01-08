Tras cobrar patrocinios de la AFA, Faroni compró un departamento de lujo en Miami por USD 7 millones

Una operación inmobiliaria de alto valor en Miami volvió a encender interrogantes sobre los vínculos comerciales entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sus patrocinadores internacionales y los intermediarios encargados de administrar los ingresos generados en el exterior. Registros bancarios de una entidad estadounidense confirmaron que el empresario argentino Javier Faroni adquirió un departamento de lujo en el sur de Florida poco tiempo después de haber cobrado una suma millonaria proveniente de Adidas, la empresa que viste a la Selección nacional.

Según consta en documentación bancaria verificada por el Bank of America, Faroni compró una propiedad valuada en siete millones de dólares en el exclusivo edificio The Mansions at Acqualina, ubicado en la zona de Sunny Isles Beach, Miami. La adquisición se concretó pocos días después de que el empresario recibiera un pago de 25 millones de dólares por parte de Adidas, en el marco del contrato de sponsoreo que la firma alemana mantiene con la AFA.

Faroni es propietario, junto a su esposa Erica Gillette, de la empresa TourProdEnter LLC, una firma con sede en Miami que actúa como agente comercial de la AFA en el extranjero. A través de esa sociedad, el empresario se encarga de recaudar y administrar los ingresos que genera la Selección argentina fuera del país, principalmente por contratos de patrocinio, amistosos internacionales y acuerdos comerciales.

De acuerdo con la información disponible, el pago realizado por Adidas a mediados de 2024 forma parte del esquema de sponsoreo internacional que vincula a la marca deportiva con la AFA. Sin embargo, la cercanía temporal entre la acreditación de esos fondos y la compra del inmueble de lujo despertó sospechas y renovó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos vinculados al fútbol argentino en el exterior.

La propiedad adquirida por Faroni se encuentra en uno de los complejos residenciales más exclusivos de Miami. El departamento cuenta con una superficie aproximada de 430 metros cuadrados, vista directa al mar, tres dormitorios, siete baños, pisos de mármol, amplias terrazas con jacuzzi privado y acceso a servicios premium. Entre las amenidades del edificio se destacan spa, piscinas, gimnasio de alta gama y un sistema de autos de lujo para traslados de los residentes.

Tras concretar la operación inmobiliaria, Faroni y su esposa también decidieron trasladar la sede de TourProdEnter LLC desde la ciudad de Aventura hacia Sunny Isles Beach, el mismo sector donde se encuentra ubicada la lujosa propiedad recientemente adquirida. El cambio de domicilio empresarial quedó registrado oficialmente y refuerza el vínculo entre los ingresos obtenidos por la compañía y la inversión realizada en bienes raíces de alto valor.

Además, el contrato vigente entre la AFA y la firma de Faroni establece que TourProdEnter LLC percibe el 30 por ciento de los ingresos que recibe la Asociación del Fútbol Argentino en el extranjero, a lo que se suma un 10 por ciento adicional en concepto de logística. Ese esquema de comisiones, que representa una porción significativa de los recursos generados por la Selección fuera del país, es uno de los puntos que genera mayor controversia dentro y fuera del ámbito dirigencial.

La combinación de pagos millonarios, comisiones elevadas y adquisiciones inmobiliarias de lujo volvió a poner bajo la lupa el entramado de negocios que rodea al fútbol argentino a nivel internacional. Mientras tanto, la confirmación de los movimientos bancarios y patrimoniales agrega un nuevo capítulo a una historia que sigue despertando preguntas sobre transparencia, controles y el destino final de los fondos que genera la Selección campeona del mundo.