Tras pagar US$4200 millones, el mercado evalúa si reinvierte y renueva la confianza en el Gobierno

El Gobierno nacional concretó este viernes el pago de capital e intereses de los bonos Bonares y Globales por más de US$4200 millones, que fueron acreditados en cuentas de inversores locales e internacionales. Tras el desembolso, el foco del mercado se trasladó a una pregunta clave: ¿habrá reinversión de esos dólares o prevalecerá la toma de ganancias?

Una eventual reinversión sería leída como una señal de respaldo a la gestión del presidente Javier Milei. En ese sentido, distintos analistas coinciden en que el actual escenario de mayor estabilidad financiera juega a favor de esa posibilidad.

"El interés cobrado se acredita siempre en dólares, independientemente de si el bono fue adquirido en pesos o en moneda extranjera, y pasa a formar parte del saldo disponible en la cuenta del inversor. A partir de allí, la decisión central es cómo gestionar ese capital según el perfil y los objetivos de cada cartera", explicó Isabel Botta, product manager de Balanz.

Diferencias entre inversores

Desde el mercado señalaron que los inversores argentinos muestran, en general, una mayor predisposición a reinvertir que los extranjeros, aunque existen matices entre personas físicas y empresas.

"Los individuos locales probablemente reinviertan buena parte de lo que reciben en estos mismos títulos. En los corporativos, en cambio, esperamos que la reinversión sea relativamente baja, ya que no disponen de la opción de comprar dólares sin un destino específico", indicaron desde el equipo de Research de Puente.

Botta coincidió en que el contexto actual favorece la reinversión, impulsada por una mayor confianza, pero diferenció entre quienes mantienen los bonos desde antes de la reestructuración de 2020 y quienes ingresaron al mercado en años más recientes.

En el primer grupo, señaló, es esperable que parte de los fondos se destinen a gastos postergados. "Aun así, muchos optan por reinvertir. En esos casos, suele haber preferencia por tramos más largos de la curva, como el Global 41, apuntando a una compresión del riesgo país, o por bonos como el Bonar 30, que todavía ofrecen retornos atractivos en términos relativos", detalló.

En cambio, quienes compraron bonos en los últimos años suelen reinvertir de manera más automática. "Son inversores que ingresaron con mayor claridad sobre los riesgos. Para ellos, el cobro de cupones forma parte del plan y la decisión habitual es volver a posicionarse", agregó.

Prudencia y mirada internacional

Desde Max Capital, no obstante, adoptaron una postura más cauta. "Es difícil anticipar si habrá una reinversión significativa de los cupones provenientes de los pagos de Bonares y Globales, ya que históricamente este comportamiento no ha sido lineal", señalaron.

Además, relativizaron el impacto de este factor sobre los precios de los bonos frente a otros elementos de política económica. "El efecto es acotado en comparación con anuncios como el compromiso del Banco Central de realizar compras diarias en el mercado cambiario para iniciar un proceso de acumulación de reservas", afirmaron.

Respecto de los inversores internacionales, en Puente estimaron que la reinversión será parcial. "Algunos aprovecharán la suba de precios para reducir exposición en la Argentina. Pero, al mismo tiempo, no abundan en el mundo historias con potencial de compresión del riesgo país como la argentina, por lo que una parte podría decidir quedarse", concluyeron.