Paro docente: el Gobierno convoca a negociar en medio de la tensión nacional

La disputa salarial docente sumó un nuevo capítulo luego de que los sindicatos nucleados en la CGT confirmaran un paro nacional para el lunes 2 de marzo. En respuesta, el Gobierno nacional convocó a una nueva reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Marco para esa misma jornada, en un intento por retomar el diálogo y desactivar la medida de fuerza.

La citación fue oficializada a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenara suspender el Decreto 341/25. "En virtud de la medida cautelar, se ha convocado a las partes para el próximo lunes 2 de marzo a las 12 horas", informaron.

El Decreto 341/25 y la discusión sobre la paritaria

La convocatoria se produce tras la suspensión judicial del Decreto 341/25, normativa mediante la cual el Gobierno había determinado que las cuestiones paritarias del sector educativo debían ser responsabilidad de cada gobierno provincial.

A pesar de acatar la decisión judicial, las autoridades sostuvieron el contenido del decreto. Desde la Secretaría de Educación y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social —ambas carteras anexadas al ministerio que conduce Sandra Petovello— defendieron la medida al señalar que procuró "otorgar mayor libertad a las provincias —verdaderas empleadoras de los docentes— y a los gremios para que, a través del Consejo Federal de Educación (CFE), fueran ellas las protagonistas de la negociación colectiva, sin la intermediación de la Administración Central".

La postura oficial, así, insiste en que la negociación salarial debe descentralizarse y quedar en manos de las jurisdicciones provinciales.

El anuncio del paro y el congreso extraordinario

En las horas previas a la convocatoria gubernamental, los sindicatos docentes de la CGT habían confirmado un paro nacional para el lunes 2 de marzo. La decisión se tomó en un congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, presidido por Sonia Alesso, y luego fue acompañada por sindicatos de la CGT.

Entre las organizaciones que se plegaron se encuentran:

Unión Docentes Argentinos (UDA), conducida por Sergio Romero, quien además es secretario de Políticas Educativas de la central gremial.

Confederación de Educadores Argentinos (CEA), liderada por Fabián Felman.

También se sumará el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, lo que refuerza la dimensión nacional e interprovincial de la medida.

La fecha elegida coincide con el inicio de clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, lo que potencia el impacto inmediato del conflicto.

Reclamos salariales y presupuestarios

El paro fue definido en un contexto que los gremios describen como de estancamiento en las negociaciones salariales y en medio de lo que consideran el mayor ajuste presupuestario en educación de las últimas décadas.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, la medida se produce tras la denuncia sindical por el retiro del Estado nacional de obligaciones en materia de financiamiento educativo y la derogación de normativas que aseguraban la inversión en el sector. Los gremios advirtieron que esta situación pone en peligro la igualdad y el futuro de cientos de miles de estudiantes.

Romero afirmó: "Los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos". Por su parte, Felman sostuvo: "Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales, por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país".

El congreso extraordinario de CTERA exigió:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Un incremento urgente del presupuesto escolar.

Condiciones dignas de trabajo.

Infraestructura adecuada.

Recursos pedagógicos y conectividad.

Defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

Asimismo, reclamaron inversión específica en Educación Técnico Profesional y alertaron que la falta de presupuesto "genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas".

Rechazos a proyectos oficiales

En paralelo, los gremios rechazaron el proyecto de "Libertad Educativa" impulsado por el gobierno de Javier Milei, al considerar que "detonará el sistema educativo argentino". También manifestaron su oposición a la ley de modernización laboral por entender que busca "oprimir al trabajador con la declaración de esencialidad".