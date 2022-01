Tras la polémica, ARSAT frenó la designación de Claudia Bello, la ex funcionaria menemista

Luego de los cuestionamientos que arreciaron contra el Gobierno Nacional por la propuesta de que la ex funcionaria menemista, Claudia Bello, forme parte de la empresa ARSAT como su directora, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, dio a entender que el tema "será analizado" y se anunciará recién la semana entrante. También se confirmó que Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica y mujer de confianza del presidente Alberto Fernández, no habría estado al tanto de la situación.

La noticia comenzó a escalar este miércoles 26 de enero luego de que en el anexo de la Resolución 17/2022, Bello fuera propuesta para dirigir la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, en el texto oficial que fue rubricado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Esta mañana, en su habitual conferencia de los jueves, Cerruti hizo referencia al tema y desligó al Gobierno Nacional de la propuesta, argumentando que es el propio ARSAT quien realiza las propuestas. Además, dejó en claro que todavía no hay nada definido. "Va a ser analizado el tema y se anunciará la semana que viene", dijo frente a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Sin embargo, desde la propia asamblea de la empresa reconocieron este miércoles por la tarde, horas después de la publicación en el Boletín Oficial, que no habrá una definición en estos días. “Por tratarse de un temario que incluye 14 puntos, la asamblea continuará sesionando en los próximos días para analizar cuestiones relativas al presupuesto y la designación de autoridades que integrarán el directorio de la empresa”, agregaron.

Con esta aclaración y los dichos de la Portavoz de la Presidencia, la designación de Claudia Bello quedó en stand by hasta nuevo aviso.

Cuál es la relación entre Claudia Bello, Gustavo Béliz y Vilma Ibarra

De acuerdo a la información del medio Página 12, Vilma Ibarra “no estaba al tanto de la designación”, algo que resulta paradójico teniendo en cuenta que como Secretaria de Legal y Técnica es la encargada de visualizar todas y cada una de las resoluciones que se publican en el Boletín Oficial. Además, es una de las piezas "albertistas" del gabinete nacional y mujer de máxima confianza del Presidente.

Dada la relación que se gestó entre Claudia Bello y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, durante la gestión de ambos en el gobierno de Carlos Menem, los off the record que recopiló Página 12 refieren que el propio funcionario habría estado detrás de la promoción de la ex subsecretaria de Acción Pública y Derechos Humanos. Los ojos también apuntan hacia Juan Manzur, el jefe de Gabinete que rubricó la Resolución.

Quién es Claudia Bello, la cuestionada ex funcionaria de Carlos Menem

Cercana a Gustavo Béliz, la dirigente del peronismo de 61 años tuvo, entre otras funciones, la de ser interventora federal de la provincia de Corrientes entre agosto de 1992 y febrero de 1993.

Fue, además subsecretaria de la Juventud de la Nación, subsecretaria de Acción Pública y Derechos Humanos, secretaria de Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior, y por último secretaria de la Función Pública hasta 1999, cuando culminó la era menemista y asumió la presidencia Fernando de la Rúa.

Por este último cargo fue procesada por presuntas irregularidades durante su ejercicio, y se la acusó de realizar contrataciones directas y sin licitación. Esto fue en el marco de la búsqueda de soluciones ante el supuesto problema informático que se estimaba para el año 2000, conocido como Y2K, que amenazaba con generar fallas en los softwares del mundo.

A Bello se la acusó de haber adjudicado, sin pasar por licitación pública, contratos por nueve millones de dólares para la campaña de prevención de amenazas a las computadoras, pero fue absuelta en 2011.

Si bien hubo apelación por parte de la Oficina Anticorrupción y del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Casación Penal, en 2014 la causa se cerró por prescripción.