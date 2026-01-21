Trump impulsa un acuerdo por Groenlandia en Davos y reaviva una disputa internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que alcanzó junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el marco "para un futuro acuerdo" vinculado a Groenlandia y a la región ártica en su conjunto.

"Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", escribió Trump en su red social Truth Social.

El mensaje fue difundido horas después de su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, donde reclamó la apertura de "negociaciones inmediatas" con Dinamarca por el futuro de la isla, que se encuentra bajo soberanía danesa. En su publicación, sin embargo, no hizo referencia a contactos directos con el gobierno de Copenhague.

Trump sostuvo que, de concretarse, el entendimiento sería "muy beneficioso para Estados Unidos y todos los países de la OTAN". En ese contexto, anunció que no impondrá los aranceles que debían entrar en vigencia el 1 de febrero y confirmó que continúan conversaciones adicionales sobre el denominado "Golden Dome", el sistema de defensa antimisiles propuesto por su gobierno, en relación con Groenlandia.

El mandatario también precisó que el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros funcionarios estarán a cargo de las negociaciones, reportando directamente a la Casa Blanca.

Desde Davos, Trump remarcó que "tenemos todo lo que queríamos" y aseguró que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" con proyección a largo plazo. Además, rechazó las declaraciones del canciller danés, Lars Løkke Rasmussen, quien había descartado la posibilidad de entablar negociaciones con Washington.

"Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara", afirmó Trump ante la prensa tras su reunión con Rutte. Rasmussen había señalado previamente que el presidente estadounidense pretendía iniciar negociaciones inmediatas, algo que consideró inviable.

Luego del posteo de Trump en Truth Social, el canciller danés reiteró que Estados Unidos no se anexará Groenlandia. "No va a ocurrir. Es una línea roja", sostuvo en declaraciones a la televisión pública danesa DR.

El mensaje de Trump en Davos sobre Groenlandia

Durante su discurso en el Foro de Davos, Trump envió un mensaje directo a Europa en medio de la creciente tensión: "Queremos este pedazo de hielo para proteger al mundo".

En ese marco, aseguró que no recurrirá a la fuerza y que busca "negociaciones inmediatas" para discutir nuevamente la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos. También lanzó una advertencia al sostener que "ninguna nación puede garantizar seguridad como EE.UU.".

La reacción de Dinamarca tras el discurso

Tras las declaraciones del presidente estadounidense, el Ejército danés anunció el despliegue de unidades de élite en Groenlandia, junto con el envío de personal y equipamiento de países europeos. El gobierno danés reiteró además su rechazo a cualquier posibilidad de ceder soberanía sobre la isla.

"Por primera vez, especialistas del Jaegerkorpset se desplegaron en el terreno más agreste de Groenlandia, en la costa de Blosseville", informó el Comando Ártico Danés, al señalar que el objetivo es reforzar la presencia en el Ártico.

Desde Copenhague, el canciller Rasmussen volvió a descartar negociaciones con Washington sobre el territorio autónomo y reafirmó la postura oficial danesa frente a la iniciativa de Trump, en un escenario internacional que es seguido con atención también desde Argentina y provincias como Catamarca, atentas a los debates globales sobre geopolítica, defensa y recursos estratégicos.