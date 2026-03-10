Causa Cuadernos: Cristina será indagada el martes de manera presencial

La denominada causa Cuadernos registró un nuevo avance judicial luego de que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) resolviera rechazar los recursos presentados por los imputados que buscaban declarar la nulidad del juicio.

Con esta decisión, el proceso judicial continuará su curso y se confirmó que Cristina Kirchner será indagada de manera presencial el próximo martes 17 de marzo en los tribunales de Comodoro Py. Tras la declaración de la expresidenta, también deberá presentarse el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien figura entre los imputados en el expediente.

La resolución fue adoptada por los jueces:

Enrique Méndez Signori

Germán Castelli

Fernando Canero

Los magistrados resolvieron no hacer lugar a los planteos de nulidad, en línea con la postura que había sostenido previamente la fiscalía.

El planteo de la defensa de Cristina Kirchner

Uno de los principales pedidos de nulidad fue presentado por la defensa de Cristina Kirchner, integrada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. Los letrados solicitaron la nulidad total del juicio, argumentando que existieron irregularidades en la asignación del caso durante la etapa de instrucción.

Según el planteo de la defensa, el expediente habría sido asignado de forma irregular al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, lo que —de acuerdo con su interpretación— debía invalidar el proceso.

Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 7 descartó ese planteo al analizar el expediente. En su resolución, el tribunal sostuvo que "la lectura del expediente no evidencia los vicios" señalados por la defensa de la exmandataria.

De esta manera, el tribunal concluyó que no existían fundamentos suficientes para declarar la nulidad del juicio, por lo que el proceso continuará su desarrollo.

Rechazo a los planteos de las defensas durante las audiencias

El Tribunal Oral Federal 7 también rechazó los planteos presentados por otras defensas a lo largo de las 13 audiencias desarrolladas en el marco de la causa Cuadernos.

Los imputados habían impulsado distintos recursos con el objetivo de declarar la nulidad del proceso judicial antes del inicio del debate oral. Entre los argumentos presentados por las defensas se encontraban cuestionamientos sobre:

La instrucción del expediente

La veracidad de los testimonios de los "arrepentidos"

La legalidad de distintas actuaciones durante la investigación

En particular, el planteo también fue sostenido por la defensa del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien se sumó a las objeciones formuladas durante las audiencias. Sin embargo, el tribunal consideró que los argumentos presentados no justificaban la revisión de decisiones ya adoptadas.

En ese sentido, el TOF 7 sostuvo que la intención de las partes de "obturar el juicio en las puertas de su inicio" no podía prosperar. Los jueces explicaron que, desde una visión sistemática, no era posible reeditar todas las objeciones ya planteadas, ya que eso obligaría al tribunal a retroceder en el proceso.

Además, remarcaron que no se introdujeron argumentos novedosos que justificaran apartarse de lo ya decidido.

Cuestionamientos sobre las pruebas y los "arrepentidos"

Durante las audiencias también se expusieron cuestionamientos vinculados a las pruebas que integran el expediente, particularmente en relación con los llamados "cuadernos" que dan nombre a la causa.

Para la defensa de Cristina Kirchner, esos cuadernos habrían sido manipulados, por lo que —según su postura— no deberían formar parte de las pruebas utilizadas en el proceso. Asimismo, el abogado de la expresidenta sostuvo que las declaraciones de los 31 imputados que fueron calificados como colaboradores habrían sido obtenidas bajo extorsión.

Estos argumentos fueron parte de los planteos que las defensas buscaron utilizar para invalidar el proceso judicial antes del inicio del debate oral.

La postura de la fiscalía durante la última audiencia

En la última audiencia, la fiscal Fabiana León se pronunció sobre los planteos de nulidad presentados por las defensas.

Durante su exposición, sostuvo que los argumentos planteados no debían prosperar, alineándose con la postura finalmente adoptada por el tribunal. Además, la fiscal advirtió sobre el riesgo de prescripción de algunos delitos, en caso de que las estrategias defensivas lograran extender el proceso judicial durante más tiempo.

En ese contexto, León destacó el recorrido que tuvo el expediente hasta llegar a esta instancia judicial.

Según explicó, para que la causa pudiera avanzar hasta el juicio se debieron enfrentar diversas presiones y situaciones externas. Durante su exposición señaló que el proceso atravesó "expresiones de todo tipo, operaciones de prensa y todo tipo de situaciones".

No obstante, remarcó que esas circunstancias resultaron inútiles frente a la firmeza del tribunal y la decisión de la fiscalía de avanzar hacia el debate oral. En palabras de la fiscal, el objetivo fue alcanzar la instancia del juicio, que definió como "la forma en que deben resolverse este tipo de cuestiones".

Próxima indagatoria en Comodoro Py

Tras el rechazo de los planteos de nulidad, el proceso judicial continuará con la indagatoria presencial de Cristina Kirchner, programada para el martes 17 de marzo en Comodoro Py.

Luego de esa instancia, también deberá presentarse el exministro Julio De Vido, en el marco del mismo expediente. La causa Cuadernos tiene como principal acusada a la expresidenta, quien se encuentra imputada como supuesta jefa de una asociación ilícita, según la acusación que figura en el proceso judicial.

Con la decisión del Tribunal Oral Federal 7, el expediente continúa su camino hacia el debate oral, luego de que los magistrados rechazaran los intentos de las defensas por anular el juicio antes de su inicio.