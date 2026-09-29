Tucumán evalúa sumar dos feriados provinciales por la visita del Papa León XIV

El Gobierno de Tucumán evalúa declarar feriados provinciales el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La iniciativa se encuentra actualmente bajo análisis del gobernador y podría definirse en las próximas horas.

Por el momento, la medida no fue confirmada oficialmente. En consecuencia, Tucumán tiene establecido únicamente el feriado nacional del lunes 9 de noviembre, mientras que la posibilidad de agregar dos jornadas de descanso dependerá exclusivamente de una decisión del Gobierno provincial.

La propuesta contempla extender para Tucumán el período de días no laborables en coincidencia con la agenda vinculada a la visita papal. El objetivo central sería facilitar la participación de los tucumanos que quieran trasladarse hacia los lugares donde se desarrollen las actividades del pontífice.

Según informó la corresponsal de Cadena 3 en Tucumán, la iniciativa apunta principalmente a facilitar los viajes hacia Córdoba, considerada una de las principales opciones para los fieles de la provincia debido a su cercanía.

El objetivo: facilitar el traslado de los fieles

El argumento planteado para impulsar los feriados provinciales es permitir que los tucumanos interesados en participar de las actividades de León XIV puedan realizar sus viajes sin incurrir en inasistencias laborales.

De acuerdo con el reporte, la medida buscaría generar las condiciones para que quienes tengan previsto trasladarse puedan disponer de más tiempo para organizar el viaje y participar de las actividades relacionadas con la visita del Papa. La posibilidad de establecer dos días adicionales cobra relevancia porque el lunes 9 de noviembre ya fue establecido como feriado nacional. De concretarse la propuesta tucumana, los habitantes de la provincia tendrían tres jornadas consecutivas relacionadas con el cronograma dispuesto por la visita papal.

Sin embargo, la iniciativa provincial todavía no tiene confirmación. La decisión deberá ser adoptada por el Gobierno de Tucumán y, hasta tanto eso ocurra, el único día que está confirmado para toda la provincia es el lunes 9.

Qué sectores alcanzaría la medida

La propuesta que se encuentra bajo evaluación no estaría limitada exclusivamente a las personas que tengan previsto viajar para participar de las actividades del Papa.

Según el reporte conocido, los eventuales feriados provinciales contemplarían principalmente a la administración pública, las escuelas y las dependencias de los tres poderes del Estado provincial.

Dentro de esos ámbitos, la medida también alcanzaría a las personas que decidan no viajar para ver a León XIV. Es decir, el eventual feriado tendría un alcance institucional dentro de los sectores contemplados y no dependería de que cada trabajador efectivamente se traslade a Córdoba o a otro punto relacionado con la visita papal.

En cambio, todavía no quedó precisada la aplicación de los eventuales feriados al comercio. Este punto permanece sin definición dentro de la propuesta que analiza el Gobierno tucumano.

El feriado nacional del lunes 9

La eventual decisión de Tucumán se incorporaría a un esquema de feriados que ya fue establecido a nivel nacional a partir de la visita de León XIV. El Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, confirmó el cronograma de feriados relacionado con la visita papal.

El calendario establecido contempla jornadas diferentes según el territorio. El lunes 9 tendrá alcance nacional, mientras que los días siguientes estarán distribuidos entre distintas jurisdicciones.

El cronograma oficial informado es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado en todo el territorio argentino.

feriado en todo el territorio argentino. Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Tucumán, por ahora, no aparece incorporado con esos dos días adicionales dentro del cronograma nacional confirmado. La provincia tiene únicamente asegurado el feriado del lunes 9 y analiza establecer por decisión propia las jornadas del martes 10 y miércoles 11.

Córdoba, uno de los principales puntos de interés

La posibilidad de que Tucumán agregue dos feriados provinciales está vinculada directamente con la necesidad de facilitar los desplazamientos de sus habitantes hacia las actividades previstas durante la visita del Papa.

Dentro de los destinos considerados, Córdoba aparece como el principal punto de referencia para los tucumanos, debido a su cercanía. Por ese motivo, el Gobierno provincial analiza una medida que permitiría disponer de más tiempo para los traslados y evitar que quienes quieran participar deban afrontar inasistencias laborales.

El planteo, sin embargo, no implica que todos los beneficiarios deban viajar. De acuerdo con la información disponible, el alcance previsto para la administración pública, las escuelas y las dependencias de los tres poderes provinciales también comprendería a quienes permanezcan en Tucumán.

La decisión podría conocerse en las próximas horas

El Gobierno tucumano todavía debe resolver si finalmente avanza con la declaración de los dos feriados provinciales. La propuesta está en análisis del gobernador y podría definirse en las próximas horas.

Hasta que exista una decisión oficial, el escenario para Tucumán mantiene una diferencia con respecto a otras jurisdicciones ya incluidas en el cronograma nacional: el lunes 9 de noviembre está confirmado como feriado nacional, mientras que los días martes 10 y miércoles 11 permanecen sujetos a la decisión provincial.

De concretarse la iniciativa, Tucumán sumaría dos jornadas a las previstas a nivel nacional y permitiría que distintos sectores de la administración pública, las escuelas y los poderes del Estado provincial cuenten con esos días para facilitar la participación de los tucumanos en las actividades vinculadas con la visita de León XIV.

Por ahora, la única certeza es el feriado nacional del lunes 9 de noviembre. La posibilidad de transformar el martes 10 y el miércoles 11 en feriados provinciales dependerá de la resolución que adopte el Gobierno de Tucumán en las próximas horas.