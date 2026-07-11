Jalil volvió a respaldar la eliminación de las PASO y pidió un amplio consenso

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a pronunciarse a favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reclamó un amplio consenso político para avanzar con una reforma electoral. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa que impulsa el gobierno de Javier Milei para el segundo semestre.

En una entrevista con Radio con Vos, Jalil consideró que cualquier modificación del sistema electoral debe contar con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas.

"Esta reforma política tiene que tener un consenso muy importante de la mayoría de los partidos políticos", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el debate debe involucrar al Gobierno nacional, los gobernadores y los principales dirigentes de la oposición.

Jalil insistió en eliminar las PASO

El mandatario provincial manifestó que las internas abiertas ya no cumplen el objetivo para el que fueron creadas y propuso que la definición de candidaturas vuelva a realizarse dentro de los partidos políticos.

"Creo que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos", expresó.

No obstante, aclaró que se trata de una postura personal y remarcó que el aspecto más importante será alcanzar un acuerdo amplio que otorgue legitimidad a la reforma.

Diálogo con Nación y equilibrio fiscal

Durante la entrevista, Jalil volvió a defender su decisión de mantener canales de diálogo con la Casa Rosada, pese a las diferencias políticas.

El gobernador explicó que su prioridad es gestionar en beneficio de Catamarca y destacó el trabajo conjunto que mantiene con otros mandatarios provinciales, como Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo.

"No es que uno está de acuerdo en todas las políticas públicas, pero sí en lo que se pueda acordar", sostuvo.

Además, respaldó el objetivo del Gobierno nacional de alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, al considerar que el aumento sostenido de los precios afecta principalmente a los sectores de menores ingresos.

En ese marco, también propuso avanzar en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para fortalecer la estabilidad de la moneda.

"Cuando usted tiene un desbalance en la economía, por algo lo paga. O lo paga por un recorte o lo paga por la inflación", señaló.

Su postura sobre el futuro del peronismo

Consultado por la situación interna del Partido Justicialista, Jalil evitó pronunciarse sobre un eventual fin del kirchnerismo y sostuvo que el sistema político atraviesa un proceso de transformación.

Al mismo tiempo, ratificó su pertenencia al peronismo y descartó cualquier posibilidad de incorporarse a La Libertad Avanza.

También cuestionó las intervenciones partidarias dispuestas en algunos distritos y pidió una conducción más amplia dentro del PJ.

"No crean que el partido es de uno; el partido es de todos", afirmó.

Finalmente, consideró que el peronismo bonaerense deberá resolver primero sus diferencias internas antes de avanzar en una estrategia común con el resto de los gobernadores del espacio.