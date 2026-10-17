Un ministro chileno llamó "loco" a Milei y luego se disculpó por sus dichos

El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, quedó envuelto en una polémica este viernes tras lanzar fuertes críticas contra Javier Milei por su postura frente a la obra pública. Durante una exposición en un foro empresarial, el funcionario defendió el papel de la inversión estatal en infraestructura y cuestionó al mandatario argentino con expresiones que luego debió retractar.

La intervención tuvo lugar en el encuentro "Conoce a tu ministro", organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare). Allí, el integrante del Gobierno de José Antonio Kast repasó el desarrollo de la infraestructura chilena durante los gobiernos de la Concertación y destacó las gestiones de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Según Poduje, las inversiones impulsadas durante esos períodos contribuyeron a dinamizar la economía del país tras la dictadura de Augusto Pinochet. "Hubo un plan simple, una visión, herramienta y empuje", sostuvo.

Las críticas de Poduje a Milei por la obra pública

Durante su exposición, el ministro chileno cuestionó a quienes rechazan la inversión estatal por considerarla una política de orientación keynesiana o por motivos ideológicos.

"Eso es una tontería", afirmó antes de apuntar directamente contra el presidente argentino. "Es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: '¿Qué obra pública?'. Está cada vez más loco, a todo esto", expresó.

Poduje defendió la inversión en infraestructura al señalar que permite reducir los costos de los productos y mejorar los precios finales que pagan los usuarios. También sostuvo que estas obras contribuyen a movilizar la economía.

En su análisis, el funcionario mencionó los problemas de corrupción en Argentina, aunque aclaró que esas situaciones no justifican abandonar los programas de concesiones ni dejar de invertir en infraestructura.

La disculpa pública del ministro chileno

Horas después de sus declaraciones, Poduje utilizó su cuenta oficial de X para disculparse por sus expresiones sobre Milei.

"Esta mañana, en un foro de conversación, al responder una pregunta sobre el impacto de la inversión pública, defendí la importancia estratégica de la misma y su rol clave como motor de desarrollo. Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas", escribió.

El mensaje buscó separar su defensa de la inversión estatal de las descalificaciones personales que había formulado durante el encuentro.

El episodio en medio de las tensiones entre Chile y Argentina

La controversia se produjo en un contexto de diferencias entre ambos países por cuestiones vinculadas con la soberanía y la política exterior.

Entre los temas recientes figuran los cuestionamientos relacionados con el estrecho de Magallanes y la inminente partida de un buque hacia las islas Malvinas, asuntos que se suman a otros puntos de fricción en la relación bilateral.

Las declaraciones de Poduje y su posterior disculpa incorporaron un nuevo episodio al vínculo entre los gobiernos de Chile y Argentina.

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