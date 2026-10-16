Saadi entregó 15 escrituras gratuitas en el barrio Papa Francisco

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó una nueva entrega gratuita de escrituras de propiedad en la ciudad, en el marco del programa integral de regularización dominial que la Municipalidad desarrolla semanalmente en distintos sectores. En esta oportunidad, el acto se realizó en las instalaciones del Centro Vecinal Mi Jardín, donde 15 familias del barrio Papa Francisco recibieron los títulos definitivos de sus viviendas.

La iniciativa representa la continuidad de una política pública que busca brindar seguridad jurídica a vecinos que habitan terrenos comunales desde hace décadas sin contar con la documentación legal que acredita la propiedad de sus hogares. Con financiamiento 100 % municipal, el programa proyecta alcanzar a más de 200 familias, mediante un cronograma de entregas que comenzó días atrás en Altos de Choya y que continuará progresivamente en otros sectores de la Capital.

La entrega de los títulos definitivos constituye el eje central de esta intervención municipal, que apunta a resolver situaciones dominiales que se prolongaron durante años. En el caso de las familias beneficiadas, la obtención de las escrituras les permite contar con documentación legal de sus viviendas y acceder a una mayor seguridad respecto de la titularidad de los inmuebles.

Resolver conflictos dominiales

Durante la ceremonia, el fiscal municipal, Juan Carlos Véliz, destacó el alcance de la intervención estatal y recordó el proceso que permitió avanzar en la regularización de los terrenos. Según explicó, la Municipalidad adquirió formalmente las tierras con el objetivo de urbanizarlas y desactivar un litigio que durante años se mantuvo en los tribunales.

Véliz señaló que la situación constituía un conflicto grave y judicializado, cuya resolución fue posible a través de una política pública planificada. En ese sentido, remarcó la diferencia entre entregar documentación provisoria de posesión y otorgar títulos que acrediten plenamente la propiedad de las viviendas.

"La Municipalidad ha facilitado la resolución de lo que constituía un conflicto muy grave y judicializado; todo eso se resolvió a través de una política pública planificada que hoy les entrega escrituras de dominio pleno y no actas precarias de posesión. Cumplimos con hacerlos dueños legítimos y absolutos de sus viviendas...", expresó el fiscal municipal.

Sus declaraciones pusieron el foco en el carácter definitivo de la documentación entregada y en el proceso institucional que permitió avanzar hacia una solución para las familias. La regularización dominial, de acuerdo con lo señalado durante el acto, no se limita a formalizar una situación de ocupación, sino que procura resolver un problema legal que se extendió durante años.

Saadi destacó la seguridad jurídica para las familias

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi felicitó a los nuevos propietarios y destacó la importancia de contar con la escritura definitiva como garantía para el presente y el futuro de cada familia.

El jefe comunal sostuvo que la documentación brinda la seguridad de que los vecinos podrán conservar sus viviendas y transmitir ese patrimonio a sus hijos. También señaló que la obtención del título evita la necesidad de afrontar procedimientos judiciales prolongados y costosos para conseguir el reconocimiento de la propiedad.

"Hoy dan un paso trascendental porque contar con la escritura les brinda la seguridad definitiva de que nadie podrá quitarles su casa, permitiéndoles además legar este patrimonio a sus hijos sin necesidad de afrontar costosos y prolongados juicios de prescripción adquisitiva", manifestó Saadi.

La posibilidad de transmitir legalmente la vivienda a las siguientes generaciones fue uno de los aspectos destacados durante la jornada. Para las familias que recibieron los documentos, la escritura representa la culminación de una espera prolongada y la posibilidad de contar con un respaldo legal definitivo sobre sus hogares.

El programa municipal tiene como objetivo extender ese beneficio a otros vecinos que se encuentran en situaciones similares. De acuerdo con lo informado, la planificación contempla llegar a más de 200 familias que habitan terrenos comunales desde hace décadas sin disponer de la documentación legal correspondiente.

Pavimentación y luminarias LED

Durante su visita al barrio Papa Francisco, Saadi también repasó las obras de infraestructura urbana ejecutadas en el sector. Entre los trabajos mencionados se encuentran la pavimentación de calles y la reconversión del alumbrado público a luminarias LED, intervenciones vinculadas con el mejoramiento de las condiciones urbanas del barrio.

Además de referirse a las obras realizadas, el intendente asumió el compromiso de gestionar nuevas medidas destinadas a optimizar los servicios barriales. En particular, señaló que se trabajará en la instalación de nuevos contenedores de residuos y en la ejecución de tareas de bacheo.

Estos compromisos fueron planteados durante la misma jornada en la que se concretó la entrega de las escrituras, por lo que el encuentro también permitió abordar necesidades relacionadas con la infraestructura y los servicios del sector.

La instalación de contenedores y los trabajos de reparación de calles forman parte de las gestiones anunciadas por el jefe comunal para continuar mejorando las condiciones del barrio. La información difundida no precisó plazos de ejecución para esas tareas, pero sí dejó asentado el compromiso de avanzar con su gestión.

De este modo, la actividad combinó la entrega de títulos de propiedad con un repaso de las intervenciones urbanas realizadas y la presentación de nuevas necesidades que deberán ser atendidas en el marco de la gestión municipal.

Autoridades presentes

El acto contó con la participación de funcionarios municipales y representantes institucionales que acompañaron la entrega de los títulos. Además del intendente Gustavo Saadi, estuvieron presentes el fiscal municipal, Juan Carlos Véliz; el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela; el secretario de Gobierno y Coordinación, Germán Kranevitter; el concejal del circuito 7, Matías Funes; y miembros del gabinete municipal.

La presencia de estas autoridades acompañó una nueva instancia del programa de regularización dominial, cuya implementación continuará de manera progresiva en distintos barrios de la Capital.

De acuerdo con el cronograma informado, las próximas entregas alcanzarán a familias de Portal del Norte II, Portal del Norte III y Policías Retirados. Estos sectores forman parte de la continuidad prevista para la política pública que comenzó días atrás en Altos de Choya y que ahora tuvo una nueva instancia en el barrio Papa Francisco.