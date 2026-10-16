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Consejo Federal de Inversiones
Santilli reclamó acuerdos con los gobernadores y lanzó duras críticas contra Kicillof
El jefe de Gabinete defendió la necesidad de una hoja de ruta compartida con las provincias para impulsar las reformas estructurales y consolidar el rumbo económico nacional. Además, destacó proyectos de inversión por US$208.000 millones y puso el foco en la infraestructura vial, ferroviaria y las diferencias con la administración bonaerense.
16 Octubre de 2026 22.24