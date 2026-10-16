Milei habló con Marco Rubio y "reafirmaron la solidez" del vínculo entre Argentina y EEUU

l presidente Javier Milei conversó este viernes con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a pocas horas de haber estado de visita en Washington.

"El secretario de Estado Marco Rubio conversó hoy con el presidente argentino, Javier Milei", comunicó la cartera estadounidense mediante un texto publicado en redes sociales en el que destacó que "ambos líderes reafirmaron la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina".

Durante la charla, se "analizaron oportunidades para profundizar el comercio bilateral, ampliar la inversión transparente y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en todo nuestro hemisferio".

Para concluir, remarcó que "el secretario y el presidente Milei reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al argentino".

El asesor presidencial Santiago Caputo republicó el comunicado en su cuenta de X junto con las banderas de ambos países y la consigna TMAP que significa: todo marcha acorde al plan.

La Oficina del Presidente publicó un comunicado en su cuenta de la red social X y resaltó que en la charla telefónica, Milei y Rubio "conversaron sobre seguir profundizando la alianza estratégica entre la República Argentina y los Estados Unidos de América".

Agregó que "durante el diálogo, ambos reafirmaron la solidez del vínculo bilateral y analizaron oportunidades para ampliar el comercio entre ambos países, expandir las inversiones en un marco de transparencia y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en todo el hemisferio".

Resaltó que los dos "coincidieron en que la cooperación entre ambas naciones se sustenta en valores comunes, como la defensa de la libertad, el respeto por las instituciones democráticas y la convicción de que el libre comercio y la iniciativa privada son los motores del desarrollo y del bienestar de los pueblos".

Señaló que "del mismo modo, destacaron la importancia de consolidar un entorno regional de estabilidad, que fortalezca la confianza de los inversores y permita a la Argentina integrarse plenamente a las cadenas de valor globales, en línea con el proceso de apertura y modernización económica que impulsa el Gobierno Nacional".

Para concluir, remarcó que "el Presidente Milei y el Secretario Rubio ratificaron su compromiso de continuar trabajando de manera estrecha para alcanzar resultados concretos que beneficien a los pueblos mutuamente".

La conversación se dio en la previa a la llegada de dos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump a nuestro país. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.