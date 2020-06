Una fábrica ampliará la producción en Catamarca y tomará a más empleados

La empresa CAT Estructuras Metálicas, dedicaba a la fabricación de estructuras metálicas, tinglados y naves industriales, decidió expandir su planta de producción ubicada en el área industrial El Pantanillo, con el objetivo de producir paneles atérmicos Speed Termic y emplear hasta 50 trabajadores en los próximos meses.

“La empresa viene desarrollando su actividad hace un año y medio en la provincia, se inauguró una planta modelo en el parque industrial a fines del año pasado y actualmente contaba con un personal de alrededor de 60 empleados. Nunca detuvo su producción, siguió invirtiendo y va a seguir apostando en una expansión de modelos de negocios invirtiendo en una nueva nave, nueva maquinaria, y, por ende, en más trabajadores”, resaltó esta mañana el Ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez.

Durante el lunes, el ministro de Industria recibió al propietario de la firma, Adrián Morano, quién le presentó el proyecto de ampliación de su planta de producción de fabricación. Álvarez confirmó que la provincia junto al Banco de la Nación Argentina, aportarán las herramientas crediticias para el desarrollo del proyecto.

“Ayer, cuando me presentó el proyecto me dijo alrededor de 20 o 25 trabajadores en la primera etapa. Me imagino en el corto plazo, cuando esté finalizado la nave con la maquinaria que ya la están trayendo, calculo que serán en los próximos tres o cuatro meses entre 20 o 25 trabajadores más”, indicó el funcionario.

La fábrica metalúrgica “Cat Estructuras Metálicas” fue inaugurada el año pasado con un plantel actualmente de 60 empleados produciendo estructuras metálicas, tinglados y naves industriales para todo el país.