"Una mayoría macrista termina con un retroceso en materia de derechos"

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, advirtió que los resultados electorales no son "lo realmente importante", sino que se trata de la futura composición del Parlamento, y consideró que "una mayoría macrista" en el Congreso Nacional "termina indefectiblemente con un retroceso en materia de derechos".



"No creo que la situación electoral sea realmente lo importante. Obviamente queremos tener un Congreso que no tenga mayoría macrista, porque un Congreso con mayoría macrista termina indefectiblemente retrocediendo en materia de derechos", afirmó la diputada Moreau en diálogo con Futurock FM.

A modo de ejemplo, mencionó que "sin ir más lejos, el último tema que plantearon (los referentes de Juntos por el Cambio) es eliminar las indemnizaciones de los trabajadores despedidos, con la teoría de que eso va a traer inversiones".



La diputada recordó que durante el Gobierno de Mauricio Macri "se elevaron todas la cifras de pobreza, desempleo e inflación".

"Hoy tenemos un tema severo de inflación pero no se originó en la pandemia, lo veníamos arrastrando", planteó y aseguró que no se trata de "justificar la situación", sino de saber "que lo que hizo Macri fue un daño muy fuerte a la Argentina".



De cara a las elecciones legislativas de noviembre, remarcó: "Ojalá podamos revertir el resultado electoral, queremos ganar la elección y que la gente escuche nuestro mensaje".

"Nos costó mucho durante la pandemia llegar a que la gente nos escuche. Los medios hegemónicos y porteños de comunicación han estado permanentemente tirando piedras contra las políticas de Gobierno y muchas veces contra la vida y salud de los argentinos, planteando dudas sobre el barbijo, las vacunas, convocando a marchas. Fueron tiempos muy duros", aseguró la vicepresidenta del bloque del FdT de la Cámara de Diputados.



Con respecto a los nuevos ministros designados días atrás, Moreau declaró: "Creo que es un Gabinete que tiene más gestión en la espalda".



"Nos quedan dos años muy importantes donde va a estar en juego la credibilidad y la fortaleza de nuestro espacio político", juzgó.