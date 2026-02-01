Venezuela: aceleran salidas mientras se define la amnistía

En un giro significativo para la situación de los derechos humanos en el país, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, ha confirmado que desde el pasado 8 de enero se ha verificado la liberación de 310 presos políticos en Venezuela. Lo más destacado de este reporte es la aceleración drástica observada durante la última semana, periodo en el que se registraron 151 salidas de diversos centros de reclusión.

Este incremento en el ritmo de las liberaciones ha transformado el ambiente a las puertas de las prisiones, donde cientos de familias mantienen la expectativa por la libertad plena de sus seres queridos. Este proceso ocurre en un contexto político decisivo, marcado por la discusión de una posible amnistía general.

La propuesta de Delcy Rodríguez y el debate sobre la impunidad

La organización recibió con optimismo la propuesta de amnistía general presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. No obstante, el Foro Penal ha sido enfático en mantener una postura de cautela. Romero subrayó que esta medida debe ser una herramienta genuina para la pacificación y la reunificación del país, tratada con carácter urgente por la Asamblea General.

Para garantizar la integridad del proceso, la ONG destaca los siguientes puntos:

Evitar que la amnistía se convierta en un instrumento de impunidad ante violaciones de derechos humanos previas.

ante violaciones de derechos humanos previas. Fomentar la participación activa de las víctimas y de la sociedad civil.

y de la sociedad civil. Asegurar que el proceso respete los principios internacionales de justicia y reparación.

El desafío de los setecientos ciudadanos aún detenidos

A pesar de los avances numéricos recientes, la realidad en las cárceles venezolanas sigue siendo compleja. El Foro Penal advirtió que todavía permanecen detenidos más de setecientos presos políticos en el territorio nacional. La organización ha instado a las autoridades a que las liberaciones continúen de manera inmediata y que no queden supeditadas exclusivamente a la aprobación formal de la ley de amnistía.

Hacia una estabilidad democrática sin persecución

Finalmente, el organismo aclaró que existe una diferencia sustancial entre la amnistía y el indulto, remarcando que cualquier beneficio otorgado debe apuntar a la estabilidad democrática. El objetivo central, según el Foro Penal, es garantizar la no repetición de las persecuciones por motivos ideológicos, asegurando que los ciudadanos liberados no enfrenten nuevas medidas restrictivas en el futuro cercano.