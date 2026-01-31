Reforma laboral: el peronismo busca ordenar su interna para enfrentar el proyecto de Milei

A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el bloque de diputados de Unión por la Patria acelera gestiones para ordenar su interna y definir una estrategia común frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Las diferencias internas sobre cómo encarar el debate generaron malestar dentro del espacio y también entre sectores sindicales, lo que derivó en la convocatoria a una reunión para el próximo miércoles.

"Hay estrategias muy diferentes", reconocieron desde el interior del bloque. Las divergencias abarcan tanto la postura política frente al proyecto del oficialismo como los contenidos que debería tener una eventual propuesta alternativa del peronismo.

En ese marco, Unión por la Patria viene realizando encuentros temáticos de manera sistemática. Este martes está previsto un debate sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, mientras que el miércoles el eje será la reforma laboral.

Las tensiones se profundizaron tras la presentación de un proyecto de modernización laboral impulsado por la exministra de Trabajo Kelly Olmos, que fue acompañado inicialmente por diputados de distintos sectores del espacio, entre ellos Victoria Tolosa Paz y el massista Guillermo Michel, y luego sumó adhesiones de referentes como Eduardo Valdés, Agustín Rossi y Hugo Yasky.

Desde sectores cercanos al kirchnerismo y al Partido Justicialista, en cambio, plantearon la necesidad de encauzar el debate y respaldaron una iniciativa alternativa elaborada desde la Secretaría de Trabajo del PJ, que conduce la diputada y dirigente sindical Vanesa Siley. Allí aseguran que el texto fue trabajado junto a la CGT y las dos CTA, con el objetivo de construir una posición consensuada frente al avance del oficialismo.

En el peronismo advierten que, tratándose de una discusión sensible, el bloque no puede exhibir divisiones públicas. También recuerdan que durante las sesiones extraordinarias no se pueden incorporar proyectos propios al temario, ya que solo se debaten las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, por lo que cualquier presentación alternativa no tiene efectos concretos en esta etapa.

La estrategia que evalúa Unión por la Patria es unificar criterios para, cuando el proyecto del Gobierno llegue a la Cámara de Diputados, presentar un dictamen de minoría que reúna todas sus propuestas. En el Senado, el interbloque opositor ya optó por no participar del debate en comisión como señal política, lo que permitió que avanzara únicamente un dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo y sus aliados.

Los ejes en discusión

Si bien el proyecto de Olmos incluye puntos que coinciden con la agenda histórica del PJ —como el fortalecimiento de la negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral y la ampliación de licencias—, en el espacio remarcan que el principal problema no es el contenido, sino la necesidad de mostrar cohesión política frente a una reforma que consideran clave.

A fines de 2025, el Partido Justicialista ya había adelantado los lineamientos de una propuesta de modernización laboral propia, con la intención de ampliar el debate y disputar la agenda al oficialismo.

Desde el peronismo sostienen que la iniciativa de La Libertad Avanza no generará empleo genuino y que, por el contrario, apunta a flexibilizar las condiciones laborales y profundizar la precarización, bajo el argumento de mejorar la rentabilidad empresarial.

Entre los ejes centrales, el espacio propone reforzar la negociación colectiva, con paritarias sin topes, cuestiona la intervención de la Secretaría de Trabajo en acuerdos salariales y plantea devolverle un rol activo al Consejo del Salario. También rechaza la posibilidad de pagos en especie y defiende que las remuneraciones se abonen exclusivamente en dinero.

Otro capítulo clave es el trabajo en plataformas digitales, donde se impulsa reconocer la relación laboral mediante la presunción de vínculo de dependencia, además de exigir transparencia en los algoritmos que asignan tareas y sanciones. La agenda incluye garantizar vacaciones pagas, cobertura por accidentes, elementos de seguridad y el derecho a la desconexión.

Finalmente, el peronismo busca retomar la discusión sobre la ampliación de las licencias por paternidad, un debate pendiente desde la gestión de Alberto Fernández, con la propuesta de que el pago esté a cargo de la ANSES y no de las empresas.