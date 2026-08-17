Los Altos será sede del acto central por el 176 aniversario del fallecimiento del Gral. San Martín

La localidad de Los Altos será este lunes 17 de agosto el escenario del Acto Central Provincial y desfile cívico-policial con motivo de la conmemoración del 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

La ceremonia tendrá lugar a partir de las 14:00 horas en la Plaza San Martín de Los Altos, espacio elegido para desarrollar el homenaje central de la provincia en una jornada destinada a recordar la figura del Padre de la Patria. La conmemoración reunirá a autoridades provinciales y municipales, instituciones educativas y representantes de la comunidad, en un encuentro que tendrá como eje el reconocimiento a la figura de San Martín y la participación de distintos sectores de la sociedad.

El acto estará acompañado por el tradicional desfile cívico-policial, una de las actividades centrales previstas para esta jornada conmemorativa.

Presencia de autoridades provinciales y municipales

Entre las autoridades que participarán de la ceremonia se encuentra el Gobernador de la Provincia, Lic. Raúl Jalil, quien estará presente en el acto central que se desarrollará en la localidad.

También participará el Intendente de Los Altos, CPN Raúl Barot, junto con representantes de las instituciones educativas y de la comunidad. La presencia de las autoridades provinciales y municipales formará parte de una jornada que tendrá como escenario la Plaza San Martín y que convocará a distintos actores de la localidad para participar del homenaje.

Homenaje y participación comunitaria

La conmemoración del 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín tendrá como protagonista a toda la comunidad de Los Altos.

Desde la organización se realizó una invitación abierta a la comunidad para participar de este importante homenaje al Padre de la Patria.

Uno de los momentos principales de la jornada será el desfile cívico-policial, que se desarrollará como parte de las actividades previstas para conmemorar el aniversario del Paso a la Inmortalidad de San Martín.

De acuerdo con la organización, el homenaje tendrá lugar en la Plaza San Martín de Los Altos, a partir de las 14:00, y contará con la presencia de las autoridades y representantes que fueron convocados para la ocasión. La jornada se plantea así como un encuentro de carácter provincial en el que confluirán las autoridades, las instituciones educativas y la comunidad local para rendir homenaje al General Don José de San Martín.