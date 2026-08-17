Santilli recibirá a los gobernadores norteños para avanzar en el acuerdo por zona cálida

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunirá este martes con los gobernadores del Norte Grande para avanzar en un acuerdo sobre la denominada "zona cálida", una iniciativa que busca establecer un esquema de subsidios para las tarifas eléctricas en las regiones caracterizadas por las altas temperaturas.

El encuentro, anticipado en exclusiva por Ámbito, está previsto para las 17 y contará también con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti. Ambos funcionarios buscarán acercar posiciones con los 10 gobernadores del NEA y el NOA, quienes desde hace años reclaman algún tipo de alivio para las facturas de electricidad que pagan los habitantes de sus provincias.

La discusión se desarrolla sobre un reclamo que los mandatarios norteños consideran histórico y que volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional. La intención es avanzar hacia un esquema que contemple las particularidades climáticas de la región y permita reducir el impacto de las tarifas eléctricas durante las temporadas de altas temperaturas.

Los diez gobernadores que impulsan el reclamo

El encuentro reunirá a los mandatarios de las diez provincias que conforman el Norte Grande. Antes de la reunión con Santilli y Tettamanti, tres de ellos participarán de la Mesa del Litio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Se trata de:

Carlos Sadir , gobernador de Jujuy.

, gobernador de Jujuy. Gustavo Sáenz , gobernador de Salta.

, gobernador de Salta. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.

El resto de los gobernadores que integran el grupo son Leandro Zdero, de Chaco; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Hugo Passalacqua, de Misiones.

La presencia de los diez mandatarios refleja el alcance regional del reclamo, que abarca a las provincias que integran el Norte Grande y que buscan una respuesta específica para el costo de la energía eléctrica en contextos de temperaturas elevadas.

El antecedente reciente en Catamarca

La negociación por la "zona cálida" llega después de una serie de encuentros entre el Gobierno nacional y los gobernadores del Norte Grande. Este viernes, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvieron en Catamarca, donde mantuvieron reuniones con el gobernador Raúl Jalil y el santiagueño Elías Suárez.

Durante esa visita se firmó el acuerdo para la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Además, las partes avanzaron en la delegación de la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales para el distrito anfitrión.

El encuentro se produjo pocos días después de otra reunión de los gobernadores norteños. El miércoles, el Norte Grande se reunió en Posadas, en una cumbre en la que también participó Santilli.

Ese encuentro sirvió como escenario para que los mandatarios provinciales expusieran distintos reclamos ante el Gobierno nacional, con especial énfasis en la cuestión energética. En particular, los gobernadores pusieron sobre la mesa la situación vinculada con el gas natural y la "zona cálida".

El reclamo norteño y la disputa por la "zona fría"

La exigencia de los gobernadores del Norte Grande tiene como telón de fondo el debate impulsado por el Gobierno nacional para modificar el esquema de la llamada "zona fría", mediante el cual se subsidia el gas en diferentes puntos del país.

El oficialismo desempolvó el reclamo histórico de las provincias norteñas en el marco de la búsqueda de votos en el Congreso para avanzar con una reforma destinada a achicar la zona fría. El proyecto ya consiguió media sanción en la Cámara de Diputados y se encamina ahora a ser tratado en el Senado.

La iniciativa genera resistencia entre distintas provincias debido a que localidades de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza quedarían fuera del esquema. Por ese motivo, algunos gobernadores, entre ellos Martín Llaryora, Axel Kicillof y Claudio Poggi, pidieron a sus legisladores que voten en contra del proyecto.

Mientras tanto, los gobernadores del Norte Grande buscan avanzar con una propuesta propia para establecer subsidios a la electricidad durante las temporadas de altas temperaturas.

El proyecto de tarifa diferenciada para el Norte Grande

Actualmente existen numerosos textos en el Congreso vinculados con esta cuestión, aunque el oficialismo pretende impulsar una iniciativa propia. En abril pasado, un grupo de senadores peronistas acordó unificar distintos proyectos con el objetivo de crear el "Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino".

La iniciativa plantea como objetivo garantizar a los usuarios residenciales el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región, en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación y del derecho a la energía como derecho humano.

Entre sus principales características se destacan:

Descuentos del 50% en las tarifas para los usuarios de ingresos bajos.

para los usuarios de ingresos bajos. Descuentos del 35% para ingresos medios y entidades sociales.

para ingresos medios y entidades sociales. Sin tope de consumo subsidiado.

Límites a los aumentos de las tarifas.

Los incrementos podrían superar salarios, de acuerdo con el Coeficiente de Variación de Salarios , o precios mayoristas, medidos mediante el IPIM .

, o precios mayoristas, medidos mediante el . IVA 0% para quienes no cuentan con gas natural.

El esquema propuesto abarcaría a las diez provincias que conforman el Norte Grande: La Rioja, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

El Senado, la próxima instancia de la disputa

Aunque el Gobierno nacional y los gobernadores puedan alcanzar un acuerdo sobre la "zona cálida", todavía no están asegurados los votos necesarios para modificar la ley vinculada con la "zona fría". La definición quedará en manos de los senadores, muchos de los cuales mantienen posiciones y estrategias propias dentro del Congreso.

Uno de los casos mencionados es el bloque Convicción Federal, que reúne a los peronistas Carolina Moisés, de Jujuy; Guillermo Andrada, de Catamarca; y Sandra Mendoza, de Tucumán. Dentro de ese espacio todavía no existe consenso sobre qué postura adoptar frente al proyecto.

La discusión parlamentaria aparece así como una instancia determinante. El eventual acuerdo entre la Nación y los mandatarios provinciales deberá encontrar luego una traducción concreta en el Congreso, donde los bloques y legisladores tendrán un papel central en la definición.