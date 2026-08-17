Argentina enviará un avión Hércules para reforzar la ayuda humanitaria en Colombia

El Gobierno argentino coordinó el envío de ayuda humanitaria a Colombia luego del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter, una tragedia que dejó hasta el momento 289 muertos, 4.187 heridos y 143 personas desaparecidas.

Las autoridades argentinas acordaron el traslado de un avión Hércules de la Fuerza Aérea durante este martes, acompañado por personal del Ejército y equipamiento destinado a brindar asistencia en las zonas afectadas. Entre los principales elementos que serán enviados se encuentran plantas potabilizadoras, fundamentales para atender las necesidades de las poblaciones damnificadas.

El operativo tendrá como destino la zona de Chocó, señalada como el lugar donde se originó el sismo que sacudió al país. También se prevé el envío de un avión Embraer, que formará parte del despliegue de asistencia.

A casi una semana del trágico terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el Gobierno argentino confirmó así el traslado de recursos y personal para colaborar con las tareas de emergencia.

La misión tiene como objetivo principal brindar apoyo logístico y sanitario en las zonas más críticas, entre ellas la ciudad de Pereira, una de las localidades más golpeadas por el movimiento sísmico.

Operativo organizado por el Ministerio de Defensa

La comitiva argentina está siendo organizada por el Ministerio de Defensa, bajo la dirección del teniente general Carlos Alberto Presti. El dispositivo contempla tanto el traslado de equipamiento como la participación de personal preparado para intervenir en un escenario marcado por la destrucción y las necesidades humanitarias.

El cargamento previsto incluirá:

Una planta potabilizadora de agua.

Una cocina de campaña militar.

Un grupo de voluntarios del Ejército.

Militares especializados en tareas de rescate.

Cada uno de estos recursos estará destinado a reforzar la asistencia a las personas afectadas por el terremoto. La planta potabilizadora permitirá atender una de las necesidades centrales en las zonas golpeadas, mientras que la cocina de campaña militar se incorporará a las tareas de asistencia.

A su vez, el grupo de voluntarios del Ejército y los militares especializados en rescate participarán en el apoyo a las tareas que todavía se desarrollan en las áreas afectadas.

El despliegue se produce en un momento especialmente complejo. Las esperanzas de hallar sobrevivientes bajo los escombros comienzan a disiparse y, en varias zonas afectadas, ya comenzó la remoción de restos con maquinaria pesada.

La magnitud de la tragedia

El terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 grados y provocó un impacto humano y material de enormes dimensiones. El balance provisorio informado hasta el momento registra 289 muertos, casi cuatro mil heridos y 143 personas desaparecidas.

La destrucción también se refleja en la infraestructura y las viviendas. Según los datos incluidos en el reporte, hay más de 127.000 viviendas averiadas, mientras que casi 27.000 fueron destruidas. Además, se contabilizaron 66 edificios colapsados.

El alcance territorial de la emergencia también resulta significativo: el terremoto afectó a 450 municipios distribuidos en 15 departamentos del país. En este contexto, la asistencia internacional adquiere un papel central para acompañar las tareas de recuperación y atender las necesidades de las personas que perdieron sus hogares.

La situación se desarrolla mientras las autoridades colombianas continúan enfrentando las consecuencias de la tragedia y avanzan con las tareas destinadas a atender a las comunidades afectadas.

Una crisis bajo la gestión de Espriella

El flamante presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se encuentra gestionando la crisis humanitaria a pocos días de haber asumido el cargo.

La magnitud del desastre coloca a las autoridades colombianas frente a un escenario de emergencia que involucra a cientos de municipios, miles de personas heridas y desaparecidas y decenas de miles de viviendas destruidas o afectadas. Desde Argentina, el canciller Pablo Quirno había expresado su solidaridad el mismo día de la tragedia y manifestó la disposición de la administración de Javier Milei para colaborar con el pueblo colombiano.

La coordinación iniciada entre ambos países derivó ahora en una primera acción concreta de asistencia física por parte del Estado argentino: el envío del avión Hércules con personal y recursos destinados a las zonas afectadas.

Una respuesta que se suma al despliegue internacional

Argentina se incorpora de esta manera a un esfuerzo multinacional para socorrer a Colombia. Distintos países ya desplegaron recursos y personal para colaborar frente a la magnitud de la emergencia.

Entre las acciones de asistencia mencionadas se encuentran:

Estados Unidos: envió un avión C-17 Globemaster III con suministros vitales a través del Comando Sur.

envió un avión con suministros vitales a través del Comando Sur. Ecuador: desplegó un equipo de 47 rescatistas especializados y perros de búsqueda .

desplegó un equipo de . Israel: colabora con personal técnico y brigadas en las zonas de desastre.

colabora con en las zonas de desastre. México, España y la India: aportaron soporte material y donaciones económicas.

El despliegue argentino se integra así a una respuesta internacional que busca aportar recursos concretos frente a las consecuencias del terremoto.

La participación del avión Hércules adquiere especial relevancia porque permitirá trasladar equipamiento, personal y elementos necesarios para las tareas de asistencia en las zonas más afectadas. A esto se suma la previsión de utilizar un Embraer dentro del operativo.

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