Milei reafirma la ofensiva diplomática por Malvinas: "Estamos haciendo avances como nunca"

El presidente Javier Milei afirmó que su gobierno está llevando adelante una estrategia sin precedentes en torno al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. "Estamos haciendo avances como nunca se han hecho", sostuvo el mandatario al referirse a la política exterior desplegada por su administración.

Las declaraciones se produjeron en un contexto internacional particular, marcado por versiones que indican que Estados Unidos evalúa revisar su respaldo diplomático al Reino Unido en relación con el archipiélago. Estas informaciones, difundidas por la agencia Reuters, agregan un componente adicional al escenario en el que se inscribe el reclamo argentino.

"Todo lo humanamente posible"

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei enfatizó el compromiso de su gestión con la causa Malvinas. "Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina", expresó.

En esa línea, subrayó que la soberanía constituye un principio innegociable, aunque remarcó la necesidad de abordar la cuestión con una estrategia cuidadosa. "La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro", indicó, planteando una combinación entre firmeza y racionalidad en la política exterior.

El mandatario reforzó esta idea con una referencia conceptual: "Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: 'Cerebro frío al servicio de corazón caliente'", señaló, en alusión al enfoque que busca imprimir a la gestión del reclamo.

Presencia en foros internacionales y búsqueda de apoyos

Uno de los ejes centrales de la estrategia mencionada por el Presidente es la insistencia en instalar el reclamo en cada ámbito internacional. Milei aseguró que la cuestión Malvinas forma parte de la agenda permanente de la comitiva oficial.

"No hay foro en el que no hagamos el reclamo", afirmó, destacando la sistematicidad con la que el tema es planteado en distintos espacios. Según explicó, esta política ha permitido obtener respaldos que calificó como inéditos.

Entre los apoyos mencionados, destacó el de Chile, al que consideró un avance significativo en el posicionamiento regional de la Argentina. Este respaldo se suma a una estrategia diplomática que busca consolidar adhesiones en distintos niveles.

Un equipo diplomático enfocado en la causa

Milei también hizo referencia al rol de los funcionarios que integran su equipo en la promoción del reclamo. En ese sentido, mencionó la participación de Diana Mondino, Gerardo Werthein y Pablo Quirno. Según el Presidente, estos actores han contribuido a instalar el tema en cada instancia internacional, reforzando la presencia argentina en el debate sobre la soberanía del archipiélago.

La acción coordinada de la comitiva, de acuerdo con sus declaraciones, forma parte de una política sostenida que busca mantener el reclamo en el centro de la agenda global.

Un contexto marcado por las versiones

Las declaraciones del mandatario se producen en paralelo a versiones que señalan un posible cambio en la política exterior de Estados Unidos respecto de las Malvinas. Según lo informado por Reuters, Washington estaría evaluando revisar su apoyo diplomático al Reino Unido.

Este escenario introduce un elemento de incertidumbre en la dinámica internacional del conflicto, al tiempo que podría abrir nuevas posibilidades en términos de alineamientos y respaldos.

Estrategia, firmeza y proyección internacional

El enfoque planteado por Milei combina la reafirmación del reclamo histórico con una estrategia basada en la búsqueda de consensos y apoyos internacionales. La insistencia en llevar el tema a todos los foros y la mención de avances concretos configuran un esquema de acción que el propio Presidente define como inédito.

Entre los elementos destacados de esta política se encuentran: