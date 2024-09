Tras presenciar el discurso de Javier Milei anoche en el Congreso, la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel visitó la famosa pizzería del centro porteño, “El Cuartito”, junto a sus colaboradores y se llevó la mirada de todos.

"¡Terminando la noche con el equipo del Senado en El Cuartito! ¡Felicitaciones presidente Javier Milei por la presentación del Presupuesto!", posteó la vicepresidenta y hubo foto en el local gastronómico. LOS KIRCHNERISTAS ESTÁN ENFURECIDOS con la pizzería “El Cuartito" porque Villarruel fue a comer ahí luego de la presentación del presupuesto 2025. Así que por favor no le den RT, ni like, ni comenten! Porque prometieron que no van a ir nunca más ahí. 🙏🏻🙏🏻😂😂 pic.twitter.com/h0i2BTIIV4 — INDIGNADO (@indignadoxd) September 16, 2024