"Volvemos al Cole 2026" realizó más de mil atenciones en la previa del ingreso escolar

El Gobierno de Catamarca avanza con la implementación del programa "Volvemos al Cole 2026", una política pública interministerial que ya realizó casi mil atenciones médicas integrales a niños, niñas y adolescentes de la provincia, con el objetivo de garantizar el acceso a controles de salud indispensables para el inicio del ciclo lectivo.

La iniciativa es llevada adelante de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, y apunta a acompañar a las familias catamarqueñas en el cuidado de la salud y la educación de la población infantil y adolescente, facilitando el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos para el ingreso escolar.

Este viernes, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, visitaron el Espacio de Integración Provincial (EDI) para evaluar el funcionamiento del programa y analizar el desarrollo de las primeras semanas de trabajo. Durante la recorrida, las autoridades destacaron el impacto positivo de la propuesta y el compromiso de los equipos profesionales que participan en la atención diaria.

Desde el inicio del programa, el pasado 5 de enero, se concretaron 960 atenciones médicas, que incluyen controles integrales de salud. Entre las prácticas realizadas se encuentran la revisión antropométrica, el control odontológico, la evaluación clínica médica, la realización de electrocardiogramas, la verificación del esquema de vacunación y distintos estudios de laboratorio, todos ellos requisitos fundamentales para la inscripción y el ingreso escolar en los distintos niveles educativos.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el programa continuará desarrollándose hasta el 27 de febrero, fecha prevista para su finalización, con una meta estimada de alrededor de 3.000 atenciones a niños, niñas y adolescentes de toda la provincia. Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que esta política permite no solo agilizar los trámites sanitarios, sino también detectar de manera temprana posibles problemáticas de salud y garantizar un seguimiento adecuado.

"Volvemos al Cole 2026" está destinado a estudiantes desde sala de 4 años hasta 6.º año del nivel secundario, abarcando así todo el trayecto de la educación obligatoria. La propuesta busca reducir desigualdades, facilitar el acceso a la salud y aliviar la carga económica y organizativa de las familias en la previa al inicio de clases.

El programa se desarrolla de manera presencial en el EDI Provincial, ubicado en Avenida Circunvalación Néstor Kirchner y Ruta Nacional 38, un espacio especialmente acondicionado para brindar atención integral y organizada. Allí trabajan equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de la salud, personal administrativo y agentes del área social, que garantizan una atención ordenada y eficiente.

La atención se brinda de lunes a viernes, en dos turnos: de 7:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 21:00 horas. En cada franja horaria se otorgan 30 turnos, que se asignan por orden de llegada, lo que permite una dinámica ágil y accesible para las familias.

Para acceder a las prestaciones, es requisito presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del niño, niña o adolescente y la libreta sanitaria en condiciones. Desde el Gobierno provincial recomiendan asistir con la documentación completa para agilizar los tiempos de atención.

Con esta iniciativa, Catamarca refuerza su estrategia de articulación entre salud y educación, consolidando una política pública que busca garantizar igualdad de oportunidades, prevenir enfermedades y asegurar que los estudiantes comiencen el ciclo lectivo con los controles médicos al día.