YMAD: Marcos Denett asumió como nuevo director en representación de Catamarca

Este martes se concretó un cambio institucional clave en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), con la asunción del Dr. Marcos Denett como nuevo director de la empresa minera en representación de la provincia de Catamarca. El acto tuvo lugar en la sede central de la compañía, donde se formalizó el traspaso de funciones en un contexto de continuidad institucional.

La designación de Denett fue dispuesta a través del Boletín Oficial del Poder Ejecutivo provincial, lo que dio marco legal a su incorporación al directorio. De esta manera, el exfiscal de Estado pasa a ocupar un rol estratégico dentro de una de las empresas más relevantes para la actividad productiva de la provincia.

El acto de asunción no solo marcó el inicio de una nueva etapa, sino también la consolidación de un proceso administrativo que responde a los tiempos establecidos para la renovación de autoridades dentro de la compañía.

Reemplazo y continuidad de gestión

Denett asumió en reemplazo del Lic. Ángel Mercado, quien concluyó su mandato al frente del cargo. La finalización de su gestión se dio en cumplimiento de los plazos establecidos, dando paso a una transición ordenada en la conducción.

Durante el encuentro, se puso en valor el trabajo realizado por Mercado, subrayando su aporte a lo largo de su permanencia en la empresa. La salida del ahora exdirector se dio en un marco de reconocimiento institucional, destacando los resultados obtenidos durante su gestión.

En ese sentido, la transición se presenta como un proceso que busca sostener los lineamientos alcanzados, garantizando la continuidad de las políticas implementadas en YMAD.

Reconocimiento a la gestión saliente

El presidente de la compañía, Fernando Jalil, fue uno de los principales oradores durante la jornada y dedicó palabras de reconocimiento a la labor desarrollada por Mercado. En su intervención, destacó especialmente:

La trayectoria del exdirector dentro de la empresa.

El conocimiento aportado durante su gestión.

El esfuerzo sostenido en el ejercicio del cargo.

La contribución al crecimiento de YMAD.

El impulso a la generación de empleos de calidad y seguros para los catamarqueños.

Jalil expresó su agradecimiento por el trabajo realizado, remarcando que la gestión saliente permitió consolidar a la empresa en términos productivos y laborales. Este reconocimiento se inscribe en una lógica institucional que valora los aportes realizados en la conducción de la firma.

Un nuevo rol

Con su asunción, Denett pasa a ocupar el cargo de director en representación de la provincia de Catamarca, lo que implica una responsabilidad directa en la toma de decisiones vinculadas al funcionamiento de YMAD.

El nuevo director llega al puesto con antecedentes como exfiscal de Estado, lo que marca un perfil con experiencia en la función pública. Su incorporación al directorio se da en un momento en el que la empresa busca sostener su crecimiento y continuar con la generación de empleo.

YMAD y su proyección institucional

La jornada reflejó no solo un recambio de autoridades, sino también la continuidad de un proyecto empresarial que, según lo expresado durante el acto, ha venido mostrando resultados en términos de crecimiento y generación de trabajo.

Desde la conducción de la empresa se remarcó que los avances logrados hasta el momento son producto de gestiones que han priorizado el desarrollo sostenido y la estabilidad laboral. En este contexto, la llegada de Denett se inscribe dentro de una lógica de continuidad y fortalecimiento institucional.

El cambio en el directorio, lejos de implicar una ruptura, se presenta como una instancia de renovación dentro de un esquema que busca mantener el rumbo alcanzado, con el objetivo de seguir consolidando a YMAD como un actor central en la actividad minera de Catamarca.