Milei confirmó que buscará la reelección y defendió la continuidad de su gestión

Javier Milei ratificó su intención de competir por la reelección en 2027 y expresó confianza en que los argentinos respaldarán la continuidad de su gobierno. "Estoy supertranquilo", afirmó este sábado durante una entrevista con Radio Mitre.

Consultado sobre la posibilidad de que los votantes prioricen su situación económica al momento de elegir, el mandatario respondió: "No veo a los argentinos votando para atrás". También cuestionó las propuestas que, a su entender, representan ideas asociadas a "cien años de decadencia".

Para fundamentar su optimismo electoral, Milei comparó distintos indicadores económicos y sociales con la situación que recibió al asumir. Mencionó la inflación, el producto bruto interno (PBI) per cápita, la pobreza y la seguridad, y concluyó: "Yo confío en los argentinos".

Bullrich y la posible fórmula para 2027

Durante la entrevista, el Presidente evitó confirmar si Patricia Bullrich podría acompañarlo como candidata a vicepresidenta. "No discuto ese tema todavía. No es el momento", respondió.

Sin embargo, dejó abierta esa posibilidad al señalar que la actual ministra es parte del espacio político oficialista. Además, la definió como "un soldado de este gobierno" y "uno de los grandes referentes del espacio".

Las declaraciones se conocieron después de que Bullrich compartiera fotografías junto a Milei durante la cena anual de la Fundación Faro, en una señal de acercamiento político en medio de las versiones sobre la conformación de la fórmula electoral.

Las proyecciones económicas del Presidente

Milei sostuvo que una victoria electoral en 2027 podría impulsar las inversiones y mejorar las expectativas de los mercados. Según sus estimaciones, después de ese resultado el riesgo país podría descender a 200 puntos básicos y la economía crecer entre el 7% y el 8%.

También afirmó que su primera gestión terminaría con un crecimiento acumulado de entre el 16% y el 18%, aunque en la entrevista no precisó la base utilizada para ese cálculo.

En cuanto a los ingresos, aseguró que los trabajadores informales perciben remuneraciones cercanas a un 60% por encima de las registradas cuando asumió y sostuvo que la desocupación se encuentra más de dos puntos por debajo de la tasa natural.

El mandatario proyectó, además, un crecimiento sostenido a largo plazo. Según sus cálculos, la Argentina podría duplicar su PBI en diez años, cuadruplicar el PBI per cápita en veinte y convertirse en un país desarrollado en un período de entre 15 y 20 años. Incluso planteó que, en un horizonte de entre 30 y 40 años, podría llegar a ser la primera potencia mundial.

Estas proyecciones fueron presentadas por el Presidente como escenarios posibles si se mantienen las reformas económicas.

Desregulación, inversiones y reclamos por los ingresos

El jefe de Estado defendió la continuidad de las reformas y la desregulación en sectores como la energía y la minería. Entre los ejemplos mencionó el fin del denominado "barril criollo", los cambios en la normativa sobre glaciares y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre este último, lo definió como "la política industrial más importante de la historia argentina". Según las cifras que brindó, el régimen reúne proyectos por US$210.000 millones, de los cuales US$70.000 millones ya fueron aprobados.

Frente a la consulta por quienes todavía no perciben una mejora en sus ingresos, Milei pidió paciencia y respondió: "No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo".

El Presidente comparó la recuperación económica con un proceso de formación y experiencia laboral, y sostuvo que las mejoras requieren tiempo y trabajo.

La causa Libra y una posible acción judicial

Milei también volvió a referirse a la causa Libra, en la que, según afirmó, fue sobreseído. El mandatario sostuvo que el episodio formó parte de una estrategia para perjudicar su imagen y llegó a describirlo como un intento de golpe de Estado.

Además, planteó que debería investigarse si hubo actores que buscaron provocar la caída del Gobierno y promover una transición política. Se trata de acusaciones formuladas por el Presidente durante la entrevista.

Sobre una eventual respuesta judicial, adelantó que analizará los pasos a seguir con sus abogados. "¿Con una simple disculpita alcanza para compensar todo el daño que hicieron?", cuestionó.

Qué dijo sobre una eventual visita del Papa

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a una posible visita del papa León XIV a la Argentina. Expresó que lo prioritario es que el pontífice se recupere y se encuentre bien, y señaló que un eventual viaje sería motivo de alegría para el país.

También mencionó el vínculo de los argentinos con la Iglesia católica y pidió dejar de lado las diferencias políticas en torno a la figura del Papa.

Por último, recordó a Francisco y sostuvo que, a su entender, el pontífice no visitó la Argentina durante su papado para evitar generar un "terremoto político". Milei definió a su antecesor como "el argentino más importante de la historia" por su papel al frente de la Iglesia católica.