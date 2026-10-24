Milei calificó a Lula de "ladrón y mentiroso" tras sus críticas al modelo argentino

El presidente Javier Milei volvió a enfrentarse públicamente con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que este cuestionara el modelo económico argentino durante el debate presidencial con Flávio Bolsonaro.

A través de una publicación en la red social X, Milei calificó a Lula de "ladrón y mentiroso" y cuestionó la estrategia de comunicación de su equipo de campaña.

"Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso", escribió el mandatario argentino.

La referencia a la carne de burro

Durante el debate, Lula utilizó la situación económica argentina para cuestionar la propuesta de Flávio Bolsonaro, quien defiende un modelo similar al impulsado por Milei.

"En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei", sostuvo el presidente brasileño.

La referencia al consumo de carne de burro remite a una polémica que se instaló en abril, cuando una carnicería de la zona de Trelew, en Chubut, comenzó a ofrecer carne de ese animal como alternativa a la vacuna. Según la información difundida en ese momento, el kilo se comercializaba a $7.500.

Las declaraciones de Lula generaron una nueva reacción de Milei, que cuestionó tanto el contenido de sus dichos como el uso de ese ejemplo durante la campaña electoral brasileña.

Milei también habló de un posible fraude electoral

El cruce se produjo después de otras declaraciones del presidente argentino sobre las elecciones en Brasil. Durante la semana, Milei expresó su preocupación por un posible fraude en el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro.

"Espero que el último truco no incluya robarse la elección", publicó en X.

Además, el mandatario argentino cuestionó declaraciones anteriores de Lula sobre las mujeres. El presidente brasileño había defendido la reducción de la semana laboral a cinco días con un argumento referido a las tareas domésticas: "La mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa".

La disputa entre ambos mandatarios volvió a trasladar sus diferencias políticas al escenario de la campaña brasileña, en la recta final hacia la definición presidencial.