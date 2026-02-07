Alerta en Ruta 64: maquinaria de gran porte obstruye el tránsito en Los Altos

Vialidad Nacional ha emitido un comunicado oficial de carácter urgente para advertir a los conductores que se desplazan por la provincia de Catamarca. Según el reporte, es imperativo transitar con suma precaución al aproximarse al sector de la Ruta Nacional 64, específicamente en el punto donde intersecta con la Ruta Provincial 21, en la zona de Los Altos. La advertencia surge tras un incidente logístico de magnitud que compromete la seguridad vial en este tramo fundamental para la conectividad regional.

En el lugar de los hechos, una maquinaria agrícola de gran tamaño sufrió un desperfecto mecánico imprevisto que la dejó completamente inmovilizada sobre la cinta asfáltica. Debido a las dimensiones del equipo y a la naturaleza de la falla técnica, el vehículo se encuentra actualmente detenido ocupando la mitad de la calzada, lo que reduce significativamente el espacio de maniobra y obliga a los usuarios a realizar un paso alternado o extremar los cuidados para evitar colisiones.

Recomendaciones para los conductores

Ante la presencia de este obstáculo de gran porte, las autoridades de Vialidad Nacional han desplegado una alerta preventiva para todos los usuarios que circulan por la localidad de Los Altos. Se solicita a los conductores disminuir la velocidad considerablemente al acercarse a la intersección con la Ruta Provincial 21 y respetar estrictamente las normas de tránsito vigentes. La ocupación del cincuenta por ciento de la vía por esta maquinaria averiada representa un riesgo latente, especialmente en condiciones de alta carga vehicular.

El personal competente recomienda mantenerse alerta a las señalizaciones de emergencia y seguir las indicaciones oficiales hasta que el equipo pesado pueda ser removido y la normalidad de la circulación sea restablecida por completo. La precaución es fundamental para garantizar la integridad de quienes transitan por la Ruta Nacional 64 mientras persista esta obstrucción parcial en la calzada.