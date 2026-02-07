Caminos intransitables: suspenden el servicio de colectivos a La Majada

En el marco de una situación vial comprometida por factores meteorológicos, la Secretaría de Transporte ha emitido un comunicado oficial informando sobre cambios sustanciales en la prestación de servicios en el interior provincial. La medida afecta directamente a los usuarios que utilizan la conexión terrestre hacia la localidad de La Majada, un trayecto que se ha visto severamente deteriorado por las inclemencias del tiempo.

Razones de la interrupción del servicio

La Empresa Cooperativa San Fernando Ltda., responsable de la prestación en la zona, dispuso la suspensión del recorrido de la línea a La Majada por Ipizca. Esta determinación responde estrictamente al mal estado del camino provocado por las adversas condiciones climáticas que afectan a la región en las últimas horas.

La decisión de la prestataria se fundamenta en los siguientes puntos críticos:

Seguridad vial : El objetivo primordial de la suspensión es resguardar la seguridad de los pasajeros y de los conductores .

Esta medida preventiva se adopta específicamente durante los días 07 y 08 de febrero.

La comunicación oficial del organismo provincial subraya la necesidad de priorizar la seguridad en el transporte público cuando la infraestructura vial no garantiza las condiciones mínimas de transitabilidad debido a las lluvias. El aviso cuenta con el respaldo del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte del Gobierno de Catamarca.

Se espera que, una vez finalizado el periodo de suspensión y mejoradas las condiciones del terreno, la cooperativa pueda retomar sus frecuencias habituales para restablecer la conectividad de los pobladores que dependen de este corredor por Ipizca.