Catamarca bajo alerta: el centro y este provincial en riesgo por severas tormentas

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital ha emitido un comunicado urgente para la comunidad, recordando que siguen vigentes las alertas por tormentas que afectarán de manera directa a las regiones Centro y Este de la provincia. Según el esquema de monitoreo oficial, el fenómeno se manifestará con diferentes niveles de riesgo durante las próximas horas, exigiendo extrema precaución por parte de los ciudadanos ante la inminencia de las precipitaciones.

Para las zonas bajo Alerta Naranja, se pronostica el desarrollo de tormentas fuertes y, en algunos casos, severas. El impacto esperado incluye:

Precipitación acumulada: Se estiman valores de entre 60 a 100 mm , con la posibilidad de registrar cifras superiores en áreas localizadas.

Se estiman valores de entre , con la posibilidad de registrar cifras superiores en áreas localizadas. Vientos extremos: Ráfagas que pueden superar los 90 km/h .

Ráfagas que pueden superar los . Fenómenos asociados: Probabilidad de caída de granizo, actividad eléctrica intensa y lluvias abundantes concentradas en cortos períodos de tiempo.

En las áreas comprendidas por la Alerta Amarilla, se prevén tormentas de carácter más aislado, aunque no por ello menos peligrosas, ya que podrían volverse localmente severas. Las especificaciones técnicas indican:

Precipitación acumulada: Se esperan entre 40 a 60 mm , con probabilidad de superar estos valores de manera puntual.

Se esperan entre , con probabilidad de superar estos valores de manera puntual. Vientos: Ráfagas de hasta 80 km/h .

Ráfagas de hasta . Riesgos adicionales: Presencia de rayos, caída de granizo y chaparrones intensos.

Recomendaciones de seguridad y prevención

Ante este escenario climático adverso, la Secretaría enfatiza la importancia de la prevención para evitar accidentes y daños materiales. Se insta a la población a seguir estrictamente las siguientes medidas: