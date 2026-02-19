RN 9: Vialidad Nacional reconfigura el tránsito por tareas de remoción

Actualización del esquema de desvíos

A las 14:30 hs de este 19 de febrero de 2026, Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre las condiciones de transitabilidad en la RN 9. Debido al mejoramiento de las condiciones en la ex RN 9, se ha dispuesto que todo el flujo vehicular que se dirige hacia la provincia de Córdoba, incluyendo el tránsito liviano, sea canalizado a través de la RP 15 en la localidad de Armstrong.

Este desvío estratégico conduce a los usuarios hacia la RN 1V09, que corre de manera paralela a la autopista. Según el organismo, los conductores podrán retomar la traza original de la RN 9 una vez alcanzado el intercambiador ubicado entre Tortugas y General Roca, garantizando así la continuidad del viaje hacia el oeste.

Labores de asistencia y seguridad vial

La medida responde a la necesidad de liberar la calzada principal, donde la empresa concesionaria trabaja intensamente en la remoción de los camiones volcados a causa del reciente temporal. Mientras estas tareas se desarrollan en el tramo sin tránsito con sentido a Córdoba, las autoridades confirmaron que el sentido de circulación hacia Rosario permanece habilitado sin cambios en su traza habitual.

Para facilitar la comprensión del nuevo esquema, se detallan los puntos técnicos del operativo: