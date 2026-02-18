Catamarca: el SMN eleva el alerta a nivel Naranja por tormentas severas

La situación meteorológica en el NOA ha entrado en una fase crítica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta naranja que rige para la noche de hoy y se extiende hacia la noche de mañana, señalando un escenario de alta inestabilidad para Catamarca Capital y sus alrededores. Ante la inminencia de fenómenos que podrían alcanzar una intensidad severa, las autoridades locales han instado a la población a no minimizar las advertencias y extremar las precauciones.

El área de cobertura delimitada por el mapa oficial se prepara para ser impactada por tormentas fuertes y algunas severas. Lo que diferencia este aviso de contingencias previas es la magnitud de los parámetros esperados. Según el reporte oficial, el sistema meteorológico traerá consigo una combinación de factores de riesgo que incluyen:

Ráfagas de viento: Se estima que podrían superar los 90 km/h , una velocidad con potencial para afectar el arbolado público y estructuras ligeras.

Se estima que podrían superar los , una velocidad con potencial para afectar el arbolado público y estructuras ligeras. Precipitación abundante: Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm , con la advertencia de que estos totales pueden ser superados en forma localizada.

Se prevén valores de , con la advertencia de que estos totales pueden ser superados en forma localizada. Caída de granizo: Un riesgo latente que acompaña la formación de estas celdas de tormenta.

Un riesgo latente que acompaña la formación de estas celdas de tormenta. Actividad eléctrica: Se espera que la actividad sea intensa, lo que aumenta la peligrosidad durante el desarrollo del fenómeno.

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital ha hecho una aclaración fundamental sobre la naturaleza de estos eventos: los impactos mencionados representan escenarios posibles. Esto implica que la distribución de la tormenta puede ser irregular; por ejemplo, el fenómeno podría afectar con fuerza a la zona de Capayán y no a la Capital, o presentarse a la inversa. Sin embargo, la magnitud de la categoría naranja exige una vigilancia activa en todo el territorio bajo alerta.

Transición hacia el Jueves: el Alerta Amarilla

Siguiendo la cronología del reporte, la situación climática no terminará con la primera descarga de esta noche. El SMN ha emitido también un alerta amarilla por tormentas para la madrugada del jueves 19. Aunque de una categoría menor, los riesgos se mantienen presentes bajo un formato de tormentas aisladas.

En este segundo periodo, el área de cobertura continuará afectada por núcleos de tormenta, algunos de los cuales conservarán características de fuerte o localmente severas. Los datos técnicos previstos para la madrugada del jueves incluyen:

Ráfagas de viento: Pueden alcanzar los 80 km/h .

Pueden alcanzar los . Acumulados de agua: Se estiman valores entre 40 y 60 mm , con posibilidades de ser superados en sectores puntuales.

Se estiman valores entre , con posibilidades de ser superados en sectores puntuales. Condiciones asociadas: Persistencia de granizo, intensa actividad eléctrica y precipitaciones abundantes concentradas en cortos períodos de tiempo.

Prevención y mitigación de daños

La comunicación oficial de la Capital enfatiza la importancia de la prevención. Se ha subrayado que, dado que las tormentas serán de carácter aislado, su impacto puede variar significativamente entre distintos sectores de la ciudad. El objetivo de estas alertas es permitir que los ciudadanos tomen recaudos simples pero efectivos para mitigar daños.

Es vital comprender que, si bien muchas veces estos fenómenos no generan perjuicios directos, existe la posibilidad real de que una tormenta puntual cause daños considerables. La directiva institucional es clara: la alerta se emite para prevenir y para que la comunidad esté informada sobre la peligrosidad del evento climático. La recomendación final de los organismos competentes es mantenerse atentos a las actualizaciones, evitar traslados innecesarios durante el pico de la tormenta y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.