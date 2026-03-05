El Registro Civil de Catamarca ajusta los valores para DNI y Pasaporte

La gestión de documentos personales en la provincia atraviesa una actualización significativa. A partir de mañana viernes 6 de marzo, la delegación de Catamarca implementará las nuevas tarifas establecidas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esta disposición, que tendrá vigencia en todas las dependencias del Registro Civil a nivel nacional, busca regularizar los costos de emisión y renovación de los ejemplares de identidad y viaje.

Detalle de las nuevas tarifas y plazos de entrega

La estructura de costos ha sido segmentada según la tipología del trámite y la urgencia requerida por el ciudadano. Es fundamental que los usuarios consideren los tiempos de espera asociados a cada opción para organizar sus gestiones con la debida antelación:

DNI común: $10.000, con un plazo de entrega de 50 días.

$10.000, con un plazo de entrega de 50 días. DNI express: $26.000, con una entrega ágil de entre 5 y 7 días.

$26.000, con una entrega ágil de entre 5 y 7 días. DNI para extranjeros: $20.000.

$20.000. Pasaporte común: $100.000, con un tiempo de demora de 50 días.

$100.000, con un tiempo de demora de 50 días. Pasaporte express: $200.000, reduciendo la espera a un rango de 5 a 7 días.

Compromiso con el acceso a la identidad

Desde el organismo provincial se ha enfatizado que estas gestiones pueden realizarse en cualquiera de las delegaciones del Registro Civil distribuidas en todo el territorio de Catamarca. El objetivo central de la institución sigue siendo garantizar el derecho a la identidad y facilitar la obtención de documentación personal a todos los habitantes.

Para asegurar un proceso eficiente, se recomienda a la ciudadanía recurrir exclusivamente a los canales oficiales del Registro Civil. A través de estos medios, los interesados podrán verificar requisitos actualizados, consultar las modalidades de pago habilitadas y gestionar la disponibilidad de turnos, reafirmando el compromiso del organismo por brindar un servicio seguro, ágil y cercano a cada catamarqueño y catamarqueña.