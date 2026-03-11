Río El Tala: alta turbiedad afecta el suministro de agua

La infraestructura de servicios públicos en la ciudad de Catamarca atraviesa un momento de fragilidad operativa debido a las condiciones climáticas adversas que afectan el entorno natural de la región. En las últimas horas, las intensas lluvias registradas en las cuencas altas han provocado un incremento drástico y significativo de la turbiedad en el río El Tala. Este curso de agua, que constituye una de las fuentes vitales para el sistema de captación y abastecimiento de la capital, ha visto alterada su calidad física, complicando las tareas de procesamiento necesarias para garantizar el acceso al recurso potable.

Desafíos técnicos en el proceso de potabilización

Desde la empresa Aguas de Catamarca SAPEM, encargada de la gestión del servicio, se informó que la complejidad del escenario actual radica en las exigencias técnicas que impone el agua con altos niveles de sedimentos. El proceso de potabilización no puede realizarse de manera convencional cuando la turbiedad supera los límites operativos estándar de la planta.

Las implicancias técnicas de esta situación incluyen un incremento sustancial en los tiempos de decantación, debido a que la presencia excesiva de partículas en suspensión obliga a prolongar las etapas de sedimentación, un proceso esencial para limpiar el agua antes de su cloración y posterior distribución. Asimismo, los técnicos deben realizar ajustes precisos en la planta para asegurar que el producto final cumpla con los estándares de calidad exigidos, lo que conlleva una desaceleración inevitable en el ritmo de producción. Como resultado directo de estas demoras, la cantidad de litros de agua potabilizada que ingresan a la red de distribución es notablemente inferior a la habitual, creando un déficit temporal entre la oferta y la demanda.

Sectores afectados y medidas de contingencia

La disminución en el volumen de producción ha impactado en la presión del suministro de la red urbana, generando cortes temporales y complicaciones en diversos puntos de la capital. Los sectores que experimentan actualmente baja presión o cortes totales incluyen los barrios Calchaquí, Loteo Seisa, El Potrerillo, Huayra Punco, Achachay, Centro de Ingenieros y todas las zonas de influencia aledañas a estos puntos geográficos.

Ante este panorama, la empresa ha activado protocolos de asistencia y ha instado a la ciudadanía a adoptar medidas de uso responsable y racional del agua que pueda permanecer almacenada en tanques domiciliarios. Es imperativo que los usuarios prioricen el consumo del recurso exclusivamente para actividades esenciales, específicamente para la hidratación y la higiene personal, evitando cualquier tipo de desperdicio mientras el personal técnico trabaja para normalizar los niveles de potabilización en la planta.

Para garantizar la cobertura de los servicios críticos, Aguas de Catamarca SAPEM ha dispuesto un operativo de emergencia mediante camiones cisterna. Estos vehículos tienen como prioridad absoluta la asistencia a hospitales, centros de atención primaria de salud y establecimientos educativos que requieran suministro para su funcionamiento.

La compañía permanece en estado de alerta monitoreando la evolución del cauce del río El Tala. Asimismo, para aquellos usuarios que necesiten reportar situaciones puntuales o realizar consultas sobre el restablecimiento del servicio, se encuentran habilitados los canales oficiales de comunicación: la línea telefónica gratuita 0800-888-8255 y el número de atención vía WhatsApp 383-4900-314. La normalización del suministro quedará sujeta a la mejora en las condiciones de la fuente de captación y al éxito de las maniobras técnicas desarrolladas para filtrar el exceso de sedimentos.